Операторы камер выступили против отмены несправедливого штрафа за превышение скорости

Так, ГИБДД России официально подтвердила, что оформляет не все штрафы за нарушения скоростного режима. Оказывается, с некоторых пор за превышение средней скорости на участке дороги постановления в адрес водителей не выносятся.

Между тем, как считает пресс-служба вышеупомянутой Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации, «метод контроля средней скорости — самый эффективный инструмент по борьбе с аварийностью и смертностью на дорогах».

«Только благодаря методу контроля средней скорости можно бороться с мигрирующими очагами ДТП. Это ситуации, когда после установки в очаге аварийности камеры, он смещается на несколько сотен метров, но не исчезает окончательно», — уверяет нас Ассоциация ОКО.

А в качестве доказательства приводится Московская область, где по итогам 2020 года на участках применения «средней скорости» общее количество ДТП сократилось на 45%, а количество погибших и пострадавших — на 48%. Интересно, ГИБДД готова подтвердить эти показатели?

В общем, от операторов камер ждать другого комментария было бесполезно: не начнут же, в конце концов, пчелы протестовать против меда…