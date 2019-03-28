Ночной беспредел ГИБДД: о чем не докладывают генералу Черникову

Между тем, произвола со стороны сотрудников ГИБДД не то, что не становится меньше — его стало больше. Во всяком случае, жалобы на неправомерные действия гаишников от автовладельцев сыпятся в редакцию портала «АвтоВзгляд» пачками.

Более того: журналисты и сами все чаще попадают в ситуации, когда инспекторы ДПС демонстрируют незнание законов и их невыполнение. И что еще страшнее — нагло нарушают их! Причем сознательно и без опаски, что понесут за это хоть какую-то ответственность.