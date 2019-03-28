Ночной беспредел ГИБДД: о чем не докладывают генералу Черникову

Неужели глава ГИБДД страны Михаил Черников по-прежнему не признает наличие «палочной системы» в своем ведомстве и не сомневается в компетентности подчиненных? Что ж: оно и понятно, ведь согласившись с подобной практикой в рядах придорожных полицейских, придется задуматься не только о тотальной чистке кадров, но и о пересмотре внутреннего регламента службы.
Между тем, произвола со стороны сотрудников ГИБДД не то, что не становится меньше — его стало больше. Во всяком случае, жалобы на неправомерные действия гаишников от автовладельцев сыпятся в редакцию портала «АвтоВзгляд» пачками.
Более того: журналисты и сами все чаще попадают в ситуации, когда инспекторы ДПС демонстрируют незнание законов и их невыполнение. И что еще страшнее — нагло нарушают их! Причем сознательно и без опаски, что понесут за это хоть какую-то ответственность.
С очередным случаем гаишного беспредела столкнулся обозреватель портала «АвтоВзгляд», двигаясь около 23:00 часов по Огородному проезду в Москве на служебном автомобиле. В районе дома №10 машину остановили сотрудники ДПС ГИБДД СВАО для проверки документов. Вернув бумаги, служивые попросили водителя выйти из салона и, объявив об организации спецрейда по выявлению запрещенных предметов, стали производить натуральный обыск! Каких предметов — шуруповерта без документов, зенитки или радиоактивных веществ — не уточнили.
Инспекторы без составления соответствующего протокола, привлечения понятых и осуществления видео съемки, начали ковыряться в багажнике, а затем и в карманах самого шофера! В последнем случае, кстати, доблестные защитники вроде бы даже правопорядка, обязаны были составить еще один протокол о личном досмотре. О чем все еще русским по-белому написано в приказе МВД №664. Хотя кому он нужен, если привлечь к ответственности полицейского за самоуправство практически невозможно. По крайней мере, сами правоохранители свято в это верят.
И плевать им на ст.13 ФЗ «О полиции», разрешающего без понятых и видеосъемки осмотреть транспортное средство лишь визуально. Иными словами, водитель не обязан открывать ни багажный отсек, ни двери, ни капот. Как, впрочем, и не обязан выходить из автомобиля для проверки документов. Все это драйвер может сделать только в добровольном порядке.
Правда, придорожные полицейские о таких немаловажных нюансах, как уже было сказано, либо не знают, либо целенаправленно умалчивают. Вопрос: для чего? Ответ очевиден: попытаться докопаться до водителя с целью то ли выполнения плана, то ли пополнения собственных карманов. А поводов у гаишников, как мы знаем, предостаточно. Причем далеко не всегда законных. Точнее, очень далеко не всегда. Надеемся, что о них когда-нибудь все же узнает и глава ГИБДД Михаил Черников.