Подарить или продать: как выгоднее переоформить автомобиль на родственника

Причин, по которым владелец транспортного средства решил отказаться от прав собственности в пользу родственника, может быть масса. Кому-то нужно «спрятать» имущество от приставов при банкротстве или разводе, кто-то хочет позаботиться о будущем своих детей, другие, переписывая машину на близкого человека, имеющего льготы, пытаются сократить расходы.
Способов полноценной передач прав на автомобиль сегодня три: дарственная, договор купли-продажи и завещание. Последний вариант по понятным причинам подходит далеко не всем, а потому остаются первые два. И тот, и другой потребует дополнительных расходов в зависимости от ряда обстоятельств. Каких — давайте разбираться.
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Согласно текущему законодательству, договор купли-продажи не нужно заверять у нотариуса — соглашение можно подписать дома, предварительно скачав образец из интернета. В документе необходимо указать паспортные данные настоящего и будущего владельца, информацию о передаваемом автомобиле, дату и время сделки, а также сумму, о которой договорились стороны.
Здесь важно помнить, что фиктивное соглашение (то есть без реального внесения оплаты) может быть в дальнейшем признано мнимым, недействительным. Кроме того, прежний владелец автомобиля обязан заплатить подоходный налог — 13% от стоимости машины, указанной в договоре купли-продажи. Но не всегда: если транспортное средство находилось в собственности больше трех лет или его цена ниже 250 000 рублей, то продавец от уплаты освобождается.
Поскольку заключение фиктивного договора купли-продажи (вы ведь не собираетесь брать деньги с близкого родственника?) сопряжено с некоторыми рисками, лучше все-таки пойти другим путем и оформить дарственную.
ДАРСТВЕННАЯ
Как и договор купли-продажи, дарственная на автомобиль составляется в трех экземплярах и заверяется у нотариуса по желанию сторон. Соглашение составляется по тому же принципу: вносятся данные машины, сведения из паспортов обеих сторон, дата и время подписания документа. Стоимость транспортного средства разве что вписывать не нужно. Как не нужно чаще всего и платить налог.
— От того, кем приходятся друг другу даритель и одаряемый, зависит, нужно ли будет последнему платить подоходный налог. При заключении договора дарения между близкими родственниками, к которым относятся супруги, родители, усыновители, дети, дедушки и бабушки, внуки, сестры и братья, доход налогообложению не подлежит, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» Константин Гуревич, адвокат Бюро адвокатов «Де-юре».
Если же вы намерены передать право собственности на автомобиль лицу, которое близким родственником не является, то кому-то придется оплатить не только налог, но и работу оценщиков, устанавливающих стоимость автомобиля. Без них не обойтись — как иначе выяснить, от какой суммы следует рассчитывать 13%?
ЗАВЕЩАНИЕ
Те, кому «не горит», могут воспользоваться и третьим способом передачи прав собственности — составить завещание. В этом случае посещение нотариуса тоже не обязательно, но лучше все-таки к нему обратиться — незаверенный документ очень легко оспорить. Придется ли будущему владельцу машины заплатить налог? Нет, согласно п. 18 ст. 217 Налогового кодекса, пошлиной облагается лишь наследование авторского права.
… Добавим, что вне зависимости от того, какой вариант вы предпочтете — дарственную или договор купли-продажи — с этим и другими документами нужно явиться в отделение ГИБДД, предварительно оплатив госпошлины за выдачу регистрационных знаков (если потребуется), нового свидетельства о регистрации транспортного средства и внесения записи в ПТС.
И не забудьте про полис ОСАГО — «автогражданка» привязывается к собственнику, не к автомобилю, а посему ее нужно переоформить заранее путем расторжения старого соглашения и заключения нового.