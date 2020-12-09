Подарить или продать: как выгоднее переоформить автомобиль на родственника

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Согласно текущему законодательству, договор купли-продажи не нужно заверять у нотариуса — соглашение можно подписать дома, предварительно скачав образец из интернета. В документе необходимо указать паспортные данные настоящего и будущего владельца, информацию о передаваемом автомобиле, дату и время сделки, а также сумму, о которой договорились стороны.

Здесь важно помнить, что фиктивное соглашение (то есть без реального внесения оплаты) может быть в дальнейшем признано мнимым, недействительным. Кроме того, прежний владелец автомобиля обязан заплатить подоходный налог — 13% от стоимости машины, указанной в договоре купли-продажи. Но не всегда: если транспортное средство находилось в собственности больше трех лет или его цена ниже 250 000 рублей, то продавец от уплаты освобождается.

Поскольку заключение фиктивного договора купли-продажи (вы ведь не собираетесь брать деньги с близкого родственника?) сопряжено с некоторыми рисками, лучше все-таки пойти другим путем и оформить дарственную.