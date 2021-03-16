Депутаты требуют, чтобы ОСАГО покрывало ущерб от разбитых дорог

Законтворцы считают, что выплаты по системе «автогражданки» должны покрывать повреждения, нанесенные «из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (ям и выбоин), неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев».

Сейчас, напомним, в таких ситуациях автомобилистам приходится судиться. Однако, если членам нижней палаты парламента удастся «продавить» поправки, а затем они пройдут весь путь превращения в действующий закон, то порядок действий при условном оформлении упавшего дерева будет таким же, как при ДТП.

На самом деле, когда на машину падает ветхий сухостой или огромная сосулька — сейчас очень распространенная для Москвы (да и не только) ситуация. Что с этим делать и с кого требовать компенсацию, разобрался портал «АвтоВзгляд».