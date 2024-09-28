Минувшая неделя была богата на новости из Тольятти, хотя не все из них одинаково оптимистичны и духоподъемны. Тем не менее можно констатировать, что отечественный автогигант довольно успешно справляется с вызовами времени и уверенно идет в светлое будущее. Не без сумасшедшей протекции правительства, разумеется, которое в угоду АВТОВАЗу намедни заявило, что с 1 октября ставки утильсбора все же будут резко повышены. Впрочем, это еще не все новости с нивы российского авторынка и автопрома, так что обо всем по порядку...

Но начнем все-таки с марки LADA. Точнее — с ее нового флагмана Aura, который вот-вот появится в продаже. Ну как в продаже? При объявленной главой автозавода Максимом Соколовы цене новинки рынка глубоко за 3 «ляма», вряд ли простые граждане ломанутся в дилерские цены марки. И это отлично понимает и он сам, и его покровители в высших эшелонах власти.

И вот уже Управление делами Президента объявило о начале закупок бизнес-седана для чиновников разного уровня. Что и следовало ожидать. Однако в этой связи не совсем понятно, зачем волжане вообще затевались с автомобилем, если на рынке уже присутствуют и более бюджетные, но более продвинуты конкуренты из КНР?

Не очень ясна и затея бренда с электрической версией LADA Largus, который на этой неделе встал на ижевский конвейер предприятия. При этом она не ясна настолько, что представители марки даже не заявляют о возможных объемах выпуска: мол, рынок покажет.

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А что он в этом смысле может показать, если вазовская «электричка» и дороже аналога на ДВС, и реальный ее пробег на одной зарядке вряд ли достигнет даже 300 км, а зимой и того меньше.

Наконец, традиционный вариант «Ларгуса» сегодня, как выяснилось на днях, реально купить со скидкой все того же производителя в 470 000 рубликов при соблюдении ряда условий. Правда, насколько подорожает и эта, и другие модели после 1 октября, когда вступят в силу новые ставки утильсбора — пока не очень понятно.

Да, власти страны, утвердив новые коэффициенты утилизационного сбора подкинули проблем и зарубежным автопроизводителям (читай — китайским), и их дилерам, и, разумеется, потребителям. Этот «налог», напомним, вырастет через несколько дней разом на 70-85%. Соответственно, пропорционально ему поднимутся и прайсы на машины.

То есть цены на самые ходовые по своим ТТХ авто с двигателем на 1,5 л прибавят минимум 256 тысяч руб. Не сразу, конечно, учитывая имеющиеся складские запасы автокупцов, но со временем — точно. Кстати, эти самые запасы довольно внушительны. По некоторым данным, в «заначках» всех российских дилеров сейчас находится около 400 000 новых китайских авто, которых хватит на пять-шесть месяцев торговли.

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По, повторим, все еще приемлемым ценам. Но вот что будет дальше? Или китайцы в срочном порядке возведут на наших просторах автозаводы, чтобы максимально локализовать свои изделия, а значит и получать «утилизационные» денежки обратно, или — что вероятнее — безбожно задерут прайсы.

На радость тому же АВТОВАЗу, чьи ТС, не считая вышеупомянутой «Ауры», гораздо дешевле. А там, глядишь, и новый кроссовер LADA выйдет на рынок. О нем, правда пока мало что известно кроме того, что, по словам представителя компании, это «будет бомба», которая должна «разорваться» в 2026-ом. Хотя чего такого «бомбического» может быть в SUV, построенном на платформе «Весты»? Но поживем, как говориться, увидим...

Но почему-то кажется, что, скорее всего, отечественные автолюбители в основной своей массе продолжат ездить на старых «железных конях». Недаром же, как выяснили на этой неделе эксперты, самой продаваемой машиной на вторичном рынке стал «старичок» ВАЗ-2107. Да и сами продажи автомобилей с пробегом в августе побили рекорд — новых хозяев нашли 560 000 бэушек.

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Ну нет сейчас у народа средств ни на Haval Н3, что, между прочим, встал на калужский конвейер производителя, ни на новичка рынка кроссовер Knewstar 001, чьи продажи открыли дилеры в 80 городах.

Первый «китаец», кстати сказать, относительно бюджетен — от 2 399 000 рублей с учетом спецпредложений, а вот второй явно кусается — от 3 395 990 руб. (так же с учетом выгод).

Ну и подводя итоги главный событий автомобильной жизни страны минувших рабочих дней, нельзя не сказать о некоторых ее социальных аспектах. Так, депутаты Госдумы предложили сажать автоподставщиков на семь лет, что выглядит довольно своевременно, учитывая активизацию злоумышленников, чей сегодняшний размах деятельности почти сопоставим с лихими 90-ми.

А вот другая новация — возможность оплаты водителями платных трасс ЦКАД и М12 через портал Госуслуг — вызывает недоумение. Можно подумать, что уже имеющихся вариантов раскошелиться недостаточно. Лучше бы «Автодор» расценки за проезд снизил...