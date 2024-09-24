Грядут срока огромные: за организацию автоподстав хотят сажать в тюрьму

Депутаты Госдумы разработали поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие наказание за организацию автоподстав в виде лишения свободы на срок до четырех. В качестве дополнения предлагается ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Согласно законопроекту, если ДТП было умышленно создано группой лиц, за это они могут отправиться за решетку уже на семь лет, сообщает «Российская газета». Одним из авторов инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарии решили добавить статью про автоподставы в УК, поскольку случаи мошенничества на дорогах участились. Сначала злоумышленники имитируют аварию, а потом вымогают у жертвы компенсацию «за ущерб». Даже в случае разоблачения автоподставщиков в России обычно судят только за мошенничество, хотя они и угрожают, и вымогают, и умышленно нарушают ПДД, не говоря уже о порче чужих автомобилей.

Более того, организаторы автоподстав в наше время требуют деньги не только с обычных автомобилистов, но даже и со страховых компаний. В общем, со времен лихих 90-х мошенники на дорогах набрались опыта и повысили свою квалификацию.