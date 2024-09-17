Вы чье. старичье: ВАЗ-2107 признали бестселлером вторичного рынка

Продажи подержанных машин бьют рекорды: в последнем месяце лето своих хозяев нашли 560 тыс бэушек. При этом, что довольно печально, россияне охотятся в основном за весьма престарелыми авто: денег на нечто более приличное просто нет. И характерное тому свидетельство: бешеная популярность такой старушки, как вазовская «семерка», она же LADA-2107, разошедшаяся в августе тиражом 12,8 тыс. штук. Что интересно, по итогам восьми месяцев 2024 года этот автомобиль тоже оказался на первой строчке. Россияне купили с рук 87,5 тыс. седанов.

Но не «семеркой» единой интересуется наш народ. Еще одно детище тольяттинского автогиганта вошло в ТОП-5 самых популярных автомобилей августа на «вторичке». На четвертом месте хетчбэк LADA-2114 или «Самара-2». Ее результат ­­- 10,7 тыс. экземпляров, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Четырнадцатую» обошли Hyundai Solaris и Kia Rio, заняв вторую и третью строчку рейтинга. На долю бюджетных «корейцев» пришлось 11,3 тыс. и 12 тыс. проданных экземпляров соответственно. На пятой строчке расположился Ford Focus, в августе на «американца» обратили внимание 10,4 тыс. покупателей.

Напомним, что «семерку» сняли с конвейера в Тольятти в 2012 году. Это была самая бюджетная и популярная модель завода. LADA-2107, являлясь улучшенной версией нашей же «пятерки», которую в свою очередь построили на основе FIAT 124 образца 60-ых.

ВАЗ-2107 относилась к семейству отечественной заднеприводной классики. В разное время седан выпускался с бензиновыми моторами объемом 1,3, а также 1,5 и 1,6 л. Их отдача колебалась в диапазоне 64-75 л.с.