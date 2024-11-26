КНР или ЕС: у кого больше шансов на нашем авторынке

Вернутся ли в Россию гранды европейского автопрома? И что в таком случае изменится в нашей стране для китайских брендов? Эти вопросы стали звучать все чаще после выборов Президента США, итоги которых, как многим кажется, способны изменить нынешнюю геополитическую реальность. Портал «АвтоВзгляд» проанализировал возможность возобновления официальных поставок автомобилей из ЕС и сделал свои выводы о шансах европейских автостроителей на «отвоевание» отечественного аторынка.

В информационном пространстве, хотя в нем сейчас и доминирует тревожная военно-политическая повестка, явно активизировалась дискуссия о перспективах крупных европейских автобрендов, если они официально вернутся к нам. Кому-то очень мила версия, что при таком развитии событий всепроникающие китайские компании сразу сдадут позиции, не выдержав стального натиска VW, BMW и других «мерседесов». А кто-то, наоборот, уверен, что гранды мирового автопрома упустили свое счастье, и у них нет шансов на прежний успех в нашей стране.

Конечно, в отсутствие малейшего намека на взаимопонимание между Брюсселем и Москвой сложно представить новое появление на российском рынке ушедших автогигантов. Нынешняя евробюрократия вложила в конфликт с Россией весь свой политический капитал, так что непохоже, что даже возвращение в Белый дом Дональда Трампа способно что-то поменять в этом смысле. Но все течет, все меняется, и «второе пришествие» автоконцернов из ЕС в РФ категорически исключать не стоит. Но тогда интрига обострится до предела: кто же будет фаворитом на нашем рынке — «китайцы» или «европейцы»?

Однако останемся реалистами: если китайские компании увидят в возвращении евробрендов угрозу, то в любом случае маловероятно, что все они или большинство из них просто уйдут с российского рынка. Скорее всего, развернется определенная конкурентная борьба. Вопрос, у какой из сторон в этой ситуации окажутся более прочные позиции.

Фото globallookpress.com

Надо учитывать, что уход западных автокомпаний в 2022-ом воспринимается в российских правящих кругах как шаг, объективно лишающий этих игроков доверия. Поэтому вряд ли им удастся вернуться на прежних условиях. Такое возможно лишь в случае, если китайские концерны, опять же, сами массово покинут Россию, повторив трюк своих западных конкурентов.

Но такой исход, опять же, маловероятен без централизованной политической воли Пекина, который, в свою очередь, едва ли заинтересован в сворачивании стратегического партнерства с Москвой в обозримом будущем. Значит, решающим фактором будут сугубо рыночные факторы.

Ни для кого не секрет, что китайские автокомпании ведут в России весьма агрессивную политику, главный инструмент которой — массовое льготное кредитование, поддерживаемое китайской финансовой системой практически на государственном уровне. Оно оказалось настолько масштабным и эффективным, что даже резкое повышение утилизационного сбора, по мнению, например, главы АВТОВАЗа, явно недостаточная мера, чтобы сдержать этот натиск.

Европейским грандам, которые в пределах Евросоюза сами страдают от китайской автоэкспансии, в России, естественно, тоже пришлось бы прибегать к дополнительным мерам конкурентной борьбы. Но каким образом, сложно сказать. Все, что сейчас могут ведущие европейские концерны, если посмотреть на происходящее в самой Европе, это частичное сворачивание производств с частичным переносом в юрисдикции с более благоприятными условиями. Прежде всего — в США.

Фото globallookpress.com

В России же компании из ЕС точно столкнутся с конкуренцией китайских концернов, у которых довольно серьезные возможности для демпинга в борьбе за долю на рынке. Может, ради возвращения прежних позиций, европейские концерны тоже смогли бы снизить цены? Но это, в свою очередь, маловероятно без достаточно глубокой локализации. Если же предположить, что «Фольксваген» и иже с ним снова захотят локализоваться в России, то это в любом случае довольно отдаленная перспектива даже при условии потепления наших отношений с Западом. Так что логичнее предположить, что они просто возобновят официальные поставки готовой продукции.

Но кому при этом отдаст предпочтение большинство российских потребителей? Чтобы лучше понять, какие шансы есть при таком развитии событий у «западников» и «азиатов», нелишне вспомнить, что собой представляет нынешний отечественный рынок. Сегодня основная масса россиян годами ездит на подержанных машинах, сошедших с конвейера как минимум десятилетие назад.

И только в разы меньшая аудитория проявляет интерес к новым авто (причем в первую очередь — российского производства). А это значит, что самый перспективный сегмент нашего рынка сейчас — это «вторичка». И казус в том, что «китайцы», завоевавшие автосалоны и способные бросить серьезный вызов легендарным «европейцам», пока малопонятны потребителю в смысле практичности и долговечности.

Так что наибольшие шансы у западных брендов при возобновлении официальных поставок в Россию есть именно в сегменте подержанных авто, способных эффективно конкурировать с китайскими визави. Во всяком случае, пока «китайцы» не смогут обосновать свои претензии на вторичный рынок.