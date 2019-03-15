В Москве состоялась презентация нового BMW 3-серии

3-я серия обрела более плавные линии и формы, крупные колеса, светодиодную оптику, а в дорогих версиях доступны и лазерные фары. Выхлопные трубы теперь разнесены по сторонам. Понятное дело, что версия Luxury более сдержанна и солидна, а комплектация M-Sport смотрится гораздо агрессивнее.

Немало изменений произошло и в салоне машины. Так, полностью цифровая приборная панель, именуемая BMW Live Cockpit Professional, управляется жестами, как и в 7-й серии, а крышка багажника теперь снабжена электроприводом.