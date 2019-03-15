В Москве состоялась презентация нового BMW 3-серии

С большой помпой и при огромном стечении народа прошла презентация обновленной «трешки». Автомобиль ожидаемо напоминает уменьшенную копию своих старших сестер — «пятерки» и «семерки». А в некоторых нюансах даже превосходит их.
3-я серия обрела более плавные линии и формы, крупные колеса, светодиодную оптику, а в дорогих версиях доступны и лазерные фары. Выхлопные трубы теперь разнесены по сторонам. Понятное дело, что версия Luxury более сдержанна и солидна, а комплектация M-Sport смотрится гораздо агрессивнее.
Немало изменений произошло и в салоне машины. Так, полностью цифровая приборная панель, именуемая BMW Live Cockpit Professional, управляется жестами, как и в 7-й серии, а крышка багажника теперь снабжена электроприводом.
Потенциальным покупателям на данный момент доступны три основных версии 3-й серии — 320d (190 л. с.), 320 d xDrive и 330i (258 л. с.). Однако, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители BMW «Адванс-Авто», уже совсем скоро появятся и более заряженные варианты — 340i и, конечно же, М3.
К сожалению, вместе с размерами и технической начинкой подросли и цены — отныне за самую доступную заднеприводную BMW 320d придется отдать минимум 2 580 000 рублей. Полноприводная же версия обойдется в 2 720 000 рублей, а бензиновая 330i — уже в 2 870 000 рубликов.