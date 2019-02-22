Средняя выплата по ОСАГО выросла на 5,2%

В прошлом месяце российские водители приобрели порядка 2,4 млн. полисов ОСАГО, что на 6% больше, чем в январе года минувшего. Кстати сказать, 1,8 млн. договоров из них — электронные (+44%). Вместе с тем подросла и общая сумма начисленных премий — на 3,6% до 13,8 млрд. рублей.

Средняя выплата по ОСАГО увеличилась на 5,2% до 65 460 целковых. Что же до средней премии, то она в прошлом месяце сократилась на 2,3% до 5688 «деревянных». По мнению представителей РСА, это напрямую связано с ужесточением конкуренции между страховыми компаниями.

Любопытно, что в январе 2019 года российские автомобилисты заявили о 211 000 убытков, а это на 17,6% больше, нежели в первом месяце 2018-го. При этом урегулировали страховщики только 168 800 случаев (+8%). В РСА говорят, что этот показатель ползет вверх из-за недобросоветстных посредников в регионах.

— Рост средней выплаты, а также увеличение количества заявленных и урегулированных убытков произошло после длительного их снижения. Мы полагаем, что рост средней выплаты связан в первую очередь с применением актуализированных справочников средних стоимостей запчастей, — отметил президент РСА Игорь Юргенс.