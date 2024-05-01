Дорогущее изобилие: почему в автосалонах Jetour пусто, несмотря на красавца T2

Несмотря на обнадеживающие в основном друг друга заявления продавцов китайских автомобилей о невероятном спросе и массовых покупках машин через интернет, картинка «на земле» сильно отличается от сказанного. В дилерских центрах пусто, а если и есть посетители, то они, по большей части, просто «интересуются», собирают, так сказать, предложения. А в ДЦ некоторых «поднебесных» марок, как убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», «проинспектировав» пару салонов марки Jetour, народ так и вовсе не заходит.

Объективно говоря, россияне, похоже, насытились китайским автопромом и крайне вяло начали относиться даже к любопытным премьерам. Так, например, кроссовер Jetour T2, только-только поступивший в широкую продажу, одиноко стоит в углу и не привлекает никакого внимания.

Похоже, четыре миллиона рублей, что за него просят — явно выше пороговой отметки, которую российские покупатели готовы выложить за транспортное средство из Поднебесной. Да, красив, не поспоришь, но четыре «ляма» — синоним одиночества.

Фото портала АвтоВзгляд.

Впрочем, есть и более доступные авто, которые, впрочем, вниманием тоже обделены: кроссовер Jetour X70 Plus стоит 2 999 990, но сходу и от бедра его отдают за 2 700 000, причем не требуется ни кредит, ни trade-in. Активировать эти опции — и цена еще упадет, а коли проявить настойчивость и желание — можно и еще маленько выгадать.

Jetour X90 Plus в максимальной комплектации стоил около четырех миллионов рублей, но и на него готовы скинуть, причем сходу и без особо делового разговора до 3 271 000 рублей. Опять же — речь о наличных, в кредит — дешевле. Кроссовер Dashing — от 3 250 000? Не рассказывайте сказок: машину прямо сейчас можно забрать за 2 746 000, и это будет максимальная комплектация. Версии проще — дешевле.

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Продавцы выглядят расстроенными: народу мало, а те, что заходят — уходят с пустыми руками. Сделок — по пальцам пересчитать, а прошлогоднего спроса, когда разметали все наличие и готовы были ждать, в ближайшем обозримом будущем не предвидится. Зал официального дилера Jetour заполнен автомобилями: и все они, кроме T2 — 2023 года выпуска. А на дворе — апрель.

Пора вводить не только рождественские, но и пасхальные скидки? Далее — в честь Дня Победы. И так — до бесконечности, потому что без дисконта, причем ощутимого, чтобы не менее четверти от заявленной стоимости, раскупать китайское благолепие в России уже не очень и хотят...