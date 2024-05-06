Продажи новых автомобилей в России пошли на спад

Мартовский результат продаж новых автомобилей в России стал лучшим за последние три года, но в апреле позитивная тенденция, увы, переломилась. Аналитики подвели итоги месяца и выяснили, что спрос на свеженькие машины снизился.

По данным агентства «Автостат», которое оперирует как собственной статистикой, так и показателями компании «Паспорт промышленный консалтинг», в прошлом месяце россияне приобрели 137 тыс. новых автомобилей. Если сравнивать этот результат с мартовским, то продажи снизились на 6,5%. Однако если проводить параллель с апрелем 2023-го, то спрос увеличился на 81%.

Лидером рынка остается LADA — в апреле в пользу отечественной марки сделали выбор 42,3 тыс. покупателей. Помимо нее, в тройку лидеров вошли китайские Haval (14,6 тыс. реализованных авто) и Chery (12,9 тыс. шт.). Кроме этих брендов, планку в 10 тыс. проданных за месяц машин преодолел только Geely (11,5 тыс. шт.).

Самыми популярными моделями в апреле стали LADA Granta (19,4 тыс. шт.), LADA Vesta (13,3 тыс. шт.) и Haval Jolion (6,1 тыс. шт.). Тиражом более чем в 5 тыс. единиц также разошлись внедорожники LADA Niva Travel. У остальных моделей, представленных на российском рынке, показатели более скромные.

Добавим, что апрельская статистика Комитета автопроизводителей АЕБ несколько отличается от той, что представил «Автостат». Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, дилеры передали покупателям 126 тыс. новых легковых и легких коммерческих машин. А если учитывать и «серые» поставки, то объем рынка достиг 143 тыс. единиц.