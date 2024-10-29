Почему на китайских авто регулярно возникают проблемы со сход-развалом колес

Одной из самых распространенных неисправностей новых китайских ТС, заполнивших российский рынок, стал, как ни странно, сбитый сход-развал. Камни по форумам и чатам кидали и в посредственность заводов-изготовителей, и в пренебрежительное отношение дилеров, которые вообще-то обязаны проверить и подготовить любой автомобиль к продаже, но воз оставлася на своем месте довольно долго. Более того, с трудностями сталкивались даже те автовладельцы, что самостоятельно приезжали на стенд для выставления правильных параметров. Причина же дефекта была настолько хитрой и ранее неизведанной, что никому просто в голову не приходило проверить. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Давно уже всем понятно, что современный автомобиль, как продукт, не может существовать в рамках одной единицы из железа, пластика и резины. Нет, это — «комплексный обед», если хотите, в который входит не только само транспортное средство, но и целый салат из различных вспомогательных сервисов, доступных запчастей, механиков, способных нивелировать следы эксплуатации, и многого-многого другого.

Собственно говоря, годы употребления импортных машин «приличных» брендов, торжественно именуемых «иномарками», приучили российского пользователя именно к такому подходу. И отказываться от этого самого «комплексного обеда» российский автовладелец уже не готов — нет у нас ни желания, ни стремления самостоятельно разбираться в артикулах запчастей и лично крутить гайки. Особенно, когда речь заходит о машине стоимостью более трех годовых окладов.

Однако для китайских автобрендов такой порядок вещей оказался новостью. Внезапно выяснилось, что машину мало вручить, ударив в колокол и положив на крышу бантик: ее надо сначала подготовить к выдаче, а потом еще и годами обслуживать, снабжая владельца запчастями, мастерами, комфортной клиентской зоной и еще целым ворохом различных благ.

Фото globallookpress.com

Иначе тот самый потребитель может очень быстро «отрезветь» и начать «требовать свое» в самых неприличных формах. Первое опьянение «поднебесными» новинками прошло, российские водители стали ерепениться: сходит хром, запчасти надо ждать, механики не знают, за что хвататься, новенькая, еще с иголочки, машина месяцами висит на подъемнике и может вообще на ровном месте загореться. Мы на такое не подписывались! Почему с нами так? А ну давай разбираться!

Чтобы в полной мере осознать специфику — а это именно она — китайского подхода к автопрому, в частности, достаточно привести один пример: многие новоявленные «китаеводы» столкнулись с неприятностью — сход-развал сбит. Эдакая мелочь, казалось бы, в любом дилерском центре есть стенд: загони да за 15 минут выставь, на новой-то машине, где все гаечки еще крутятся!

Но сказать оказалось проще, чем сделать: сколько механик не вносил изменений, выставить нужные параметры не удавалось. В результате, руль не возвращается в исходное положение на повороте, резина «съедена, идет повышенный износ элементов подвески и расход топлива. И это, повторим, на свежем авто.

Дистрибьюторы, встав перед массовым уже запросом, начали поочередно менять рычаги и пружины, но эффекта достигнуть все равно не удавалось. И тут одному гению, респект ему за сообразительность, пришла в голову мысль: а почему бы не померить колеса? Ведь развал-схождение зависит даже от давления в шине!

Фото globallookpress.com

Промерив и диски, и покрышки, мастера смахнули слезу умиления: шины, даже проверенных европейских брендов, но произведенные в Китае, оказались разного размера, причем отклонения были достаточно велики, существенно больше допусков! В итоге выставить правильный сход-развал удалось, просто заменив покрышки на одинаковые!

Представить себе нечто подобное, будем честны, непросто, но факт остается фактом: даже шины нужно проверять на размер. Низко кланяясь мировым логотипам на боковине, российские водители и помыслить не могли, что такое вообще возможно.

Но, однако же, оно произошло, и теперь механики по всей России первым делом проверяют давление, а сразу после — размер покрышки. И только после начинают процедуру настройки развала-схождения. Как правило, отныне успешную.

Эта история — лишь частный пример. Конечно, китайцы очень быстро учатся — это их главное конкурентное преимущество, а на собранных в России машинах и вовсе будут шины, сделанные у нас, это один из простейших путей локализации. Тем не менее, общая тенденция понятна, расслабляться не стоит. Это вам не «святая Япония», тут думать надо, а не на экраны мультимедиа дивиться.