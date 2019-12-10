Горят и плавятся: большой тест проводов для «прикуривания» двигателя машины

Не секрет, что автомобильные провода для «прикуривания» (их еще часто называют пусковыми проводами или проводами аварийного пуска) на российском рынке пользуются стабильным спросом. Подобные аксессуары всегда присутствуют в обязательном списке товаров любого автомагазина или АЗС. Причем сегодня на прилавках и в интернете можно встретить до полусотни модификаций «стартерных» кабелей, различающихся исполнением и параметрами.

Эти изделия обычно используют в экстренных ситуациях, когда батарея разряжена, а запускать «умолкший» двигатель за счет буксировки другой машиной нельзя (наглядный пример — автомобили с автоматической трансмиссией). К слову, специфика работы тест-редакторов портала «АвтоВзгляд» тоже иногда вынуждает их пользоваться такими проводами. Собственно, именно наш опыт их применения и стал поводом для проведения сравнительного теста «автосиловых» кабелей, поскольку практика показала — далеко не все они способны помочь в критической ситуации.

Всего для теста было приобретено шесть «кабельных» комплектов –пять китайских и один российский. Все образцы рассчитаны на весьма приличный ток силой до 400 А. Во время теста с их помощью на специальном стенде имитировалось подключение к аккумулятору стартера, роль которого выполнял разрядный тестер TBP-500.