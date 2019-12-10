Горят и плавятся: большой тест проводов для «прикуривания» двигателя машины

Фото avtovzglyad.ru
Многие автовладельцы на всякий случай — и особенно зимой — держат в багажниках своих машин пусковые провода. Но всегда ли эти приспособления смогут выручить в кризисной ситуации? Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты портала «АвтоВзгляда» провели собственное исследование…

Не секрет, что автомобильные провода для «прикуривания» (их еще часто называют пусковыми проводами или проводами аварийного пуска) на российском рынке пользуются стабильным спросом. Подобные аксессуары всегда присутствуют в обязательном списке товаров любого автомагазина или АЗС. Причем сегодня на прилавках и в интернете можно встретить до полусотни модификаций «стартерных» кабелей, различающихся исполнением и параметрами.

Эти изделия обычно используют в экстренных ситуациях, когда батарея разряжена, а запускать «умолкший» двигатель за счет буксировки другой машиной нельзя (наглядный пример — автомобили с автоматической трансмиссией). К слову, специфика работы тест-редакторов портала «АвтоВзгляд» тоже иногда вынуждает их пользоваться такими проводами. Собственно, именно наш опыт их применения и стал поводом для проведения сравнительного теста «автосиловых» кабелей, поскольку практика показала — далеко не все они способны помочь в критической ситуации.

Всего для теста было приобретено шесть «кабельных» комплектов –пять китайских и один российский. Все образцы рассчитаны на весьма приличный ток силой до 400 А. Во время теста с их помощью на специальном стенде имитировалось подключение к аккумулятору стартера, роль которого выполнял разрядный тестер TBP-500.

Для проверки «пусковых» параметров проводов были использованы самые мощные в своем классе АКБ – словенские батареи Topla Top емкостью 66 Ач.
Фото avtovzglyad.ru

Источниками тока на стенде служили популярные автомобильные батареи Topla Top емкостью 66 Ач. Они целенаправленно были выбраны для данного теста, поскольку являются самыми мощными в своем сегменте — при довольно скромных размерах — 242х175х190 мм — эти аккумуляторы в течение продолжительного времени способны выдавать на максимуме аж 640 А пускового тока.

В ходе сравнительных экспериментов, которые проводились при участии портала «АвтоПарад», каждый комплект кабелей должен был дважды обеспечить условный 15-секундный пуск с током, максимально приближенным к заявленному. Попутно фиксировалось падение напряжение на проводах — чем оно меньше, тем лучше. Кроме того, измерялись их вес, длина, а также ширина раскрыва «крокодилов» и усилие их сжатия (чем эти параметры больше, тем лучше). Тест сразу останавливали, если провода начинали дымить или плавиться. Результаты испытаний с описанием проверенных комплектов проводов приводятся ниже.

Пусковые провода Autovirazh

Комплект этих пусковых проводов мы взяли в одном из крупных сетевых гипермаркетов, соблазнившись солидной скидкой. Провода как провода, от прочих мало чем отличаются, однако контрольную проверку они не прошли. В ходе тестирования из-за своего большого сопротивления эти кабели смоги пропустить ток всего в 240 А, да и то относительно короткое время. После чего их виниловая оплетка начала сильно греться, вспучиваться и плавиться в местах соединения проводов с рукоятками «крокодилов», что хорошо видно на фото. В числе минусов — самый малый размер раскрыва «крокодилов».

Фото avtovzglyad.ru

Cтрана-производитель — Китай

Вес, грамм — 560

Длина, м — 2,5

Раскрыв губок «крокодилов», мм — 25

Усилие сжатия «крокодилов», кГ — 2,9—3,0

Максимальный ток, А — 240

Падение напряжения, В — 3,0

Пусковые провода Expert

В ходе контрольного подключения к аккумулятору и к испытательной нагрузке, данный образец быстро стал греться, потом активно задымил, а его оплетка начала плавиться сразу в нескольких местах, после чего эксперты вынуждены были прекратить эксперимент. Максимальный ток, который смогли пропустить «экспертные» провода, не достиг и половины от заявленного значения. Использовать этот комплект для аварийного прикуривания двигателя в реальных условиях, на наш взгляд, просто опасно. Не рекомендуем! В противном случае есть большой риск возгорания.

Фото avtovzglyad.ru

Cтрана-производитель — Китай

Вес, грамм — 680

Длина, м — 2,5

Раскрыв губок «крокодилов», мм — 33

Усилие сжатия «крокодилов», кГ — 3,0—3,2

Максимальный ток, А — 190

Падение напряжения, В — 3,6

Пусковые провода Euro-R

Данный образец из Поднебесной показал самый худший результат по итогам тестирования. При первом контрольном 15-секундном пуске он едва смог обеспечить в нагрузке 140 А, что почти в три раза меньше значения, указанного на упаковке этого изделия. Падение напряжения при этом составило аж 4,2 В, а это значит, что в реальных условиях прокрутить стартер с помощью такого кабеля фактически будет невозможно. А на втором контрольном пуске эти «евро-провода» и вовсе отказались пропускать через себя ток. Видимо, где-то внутри кабеля перегорела жила.

Фото avtovzglyad.ru

Cтрана-производитель — Китай

Вес, грамм — 770

Длина, м — 2,5

Раскрыв губок «крокодилов», мм — 33

Усилие сжатия «крокодилов», кГ — 3,4—3,6

Максимальный ток, А — 140

Падение напряжения, В — 4,2

Пусковые провода AVS Energy

Из пяти китайских образцов, принимавших участие в сравнительном тестировании, это изделие продемонстрировало пусть и не самые плохие, но далекие от нормы показатели по максимальному току, и даже показало хороший результат по уровню падения напряжения. Однако удовлетворить требования, предусмотренные методикой тестирования, провода AVS ENERGY не смогли. Из-за повышенного переходного сопротивления место соединения жил с «крокодилами» сильно нагрелись, стала «плыть» изоляция, из-за чего контрольный пуск пришлось прекратить уже на 12-й секунде.

Фото avtovzglyad.ru

Cтрана-производитель — Китай

Вес, грамм — 830

Длина, м — 2,5

Раскрыв губок «крокодилов», мм — 31

Усилие сжатия «крокодилов», кГ — 3,9—4,0

Максимальный ток, А — 315

Падение напряжения, В — 2,1

Пусковые провода Arnezi

Данный комплект китайских кабелей нам порекомендовал приобрести продавец автомагазина, аргументировавший свой совет тем фактом, что это, якобы, единственный комплект, в котором стыки проводов и «крокодилов» соединены пайкой — в отличие от прочих аналогов, где стык формируется обжатием металла. Мы поверили на слово, а зря — никакой пайки там нет и в помине, поэтому из-за большого переходного сопротивления стыки сильно греются, а виниловая оплетка начинает плавиться (см. фото) уже при токе до 300 А. Заявленному же максимальному току силой 400 А эти провода явно не соответствуют.

Фото avtovzglyad.ru

Cтрана-производитель — Китай

Вес, грамм — 750

Длина, м — 2,5

Раскрыв губок «крокодилов», мм — 32

Усилие сжатия «крокодилов», кГ — 3,0—3,3

Максимальный ток, А — 300

Падение напряжения, В — 2,2

Пусковые провода TOP-AUTO

Российский образец — единственный комплект пусковых проводов, который в ходе испытаний полностью подтвердил заявленный показатель по току, с большим отрывом опередив все китайские аналоги. Кстати, слово «аналоги» здесь может даже оказаться неуместным, поскольку у отечественных проводов многое сделано по другому.

Например, у TOP-AUTO вместо латунных или омедненных «крокодилов» применены мощные «челюсти» из оцинкованной стали, вместо виниловой изоляции — прочная морозостойкая резина, а в кабелях используется не обычный, а луженый многожильный провод из меди, который, к тому же, на пол-метра длиннее, чем у «китайцев». Закономерный итог — первое место по итогам испытаний.

Фото avtovzglyad.ru

Cтрана-производитель — Россия

Вес, грамм — 1710 г

Длина, м — 3,0

Раскрыв губок «крокодилов», мм — 30

Усилие сжатия «крокодилов», кГ — 4,3—4,6

Максимальный ток, А — 390

Падение напряжения, В — 1,75

Краткие итоги

Как видим, ни один из китайских комплектов пусковых проводов, испытанных в рамках предложенной методики, не подтвердил заявленные показатели по максимальному току. Более того, отдельные образцы из Поднебесной и вовсе могут оказаться пожароопасными в ситуациях, когда с их помощью кто-то будет пытаться «прикурить» мотор машины.

А вот результаты тестирования российских проводов откровенно порадовали — эксплуатационные показатели нашего комплекта заслуживают высокой оценки. Сами по себе итоги испытаний лишний раз доказывают, что к выбору и, что еще важнее, вопросам практического применения проводов «прикуривания» следует относиться более, чем серьезно.

двигатель, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
10 декабря 2019
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