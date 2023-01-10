Почему автомобильные «незамерзайки» из метанола бесполезны при крепком морозе

Не секрет, что в «продвинутом» автомобильном сообществе давно и прочно укоренилось мнение о том, что, в отличие от «запрещенного» метанола, изопропиловая жидкость хуже распыляется через форсунки, осложняя тем самым очистку лобового стекла. Между тем, если сравнивать данную ситуацию с точки зрения практической применимости, отмеченное выше утверждение справедливо тогда, когда температура на улице заметно ниже −15 С. А до этой отметки и метанол, и изопропил «проскакивают» через жиклеры распылителя примерно одинаково.

При этом, что любопытно, все зимние составы, приготовленные на основе метанола, заявляются производителями как жидкости, выдерживающие аж 30-градусный мороз. Что вкупе с умеренной ценой делает такую жижу весьма привлекательной для водителей. Однако в сильные холода применение метанольных составов оборачивается большими проблемами для автомобилистов. Дело в том, что подобные «незамерзайки» изначально не рассчитаны на температуры ниже −20, и это в лучшем случае! Данный факт в очередной раз был подтвержден итогами теста, проведенного с участием экспертов портала «АвтоВзгляд».