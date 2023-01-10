Почему автомобильные «незамерзайки» из метанола бесполезны при крепком морозе

Не секрет, что в «продвинутом» автомобильном сообществе давно и прочно укоренилось мнение о том, что, в отличие от «запрещенного» метанола, изопропиловая жидкость хуже распыляется через форсунки, осложняя тем самым очистку лобового стекла. Между тем, если сравнивать данную ситуацию с точки зрения практической применимости, отмеченное выше утверждение справедливо тогда, когда температура на улице заметно ниже −15 С. А до этой отметки и метанол, и изопропил «проскакивают» через жиклеры распылителя примерно одинаково.
При этом, что любопытно, все зимние составы, приготовленные на основе метанола, заявляются производителями как жидкости, выдерживающие аж 30-градусный мороз. Что вкупе с умеренной ценой делает такую жижу весьма привлекательной для водителей. Однако в сильные холода применение метанольных составов оборачивается большими проблемами для автомобилистов. Дело в том, что подобные «незамерзайки» изначально не рассчитаны на температуры ниже −20, и это в лучшем случае! Данный факт в очередной раз был подтвержден итогами теста, проведенного с участием экспертов портала «АвтоВзгляд».
Задачей испытаний, которые проводились при поддержке партнерского портала «АвтоПарад», стала оценка реальной морозостойкости «незамерзаек», а также проверка их текучести при −18 С. Для этого были приобретены зимние стеклоомывайки, представленные отечественными и иностранными брендами (см. фото выше). Из них четыре продукта (на основе изопропанола) имели заявленную температуру замерзания −20 С, а два (на основе метанола) температуру замерзания −30 С. Ниже мы приводим реальные параметры этих продуктов, а также краткие описания и их позиции по итогам проведенных испытаний.
Зимняя жидкость «Горизонт» −30С
Страна-принадлежность бренда — Россия
Страна-производитель — Россия
Объем канистры, л — 4,5
Ориентировочная цена за 1 л, руб — 45
Заявленная t замерзания, град. С — минус 30
Реальная t замерзания, град С — минус 16
Текучесть при −18 град. по 5-балл.шкале — 0
Место по итогам испытаний — 6
Отметим, что «холодные» испытание каждой незамерзающей жидкостей эксперты проводили в морозильной камере, в которой ступенчато, с шагом в один градус, понижалась температура, начиная с −16 С. Так вот, данный «горизонтальный» образец не смог преодолеть даже эту минимальную отметку, хотя заявленная температура замерзания у него составляет ни много ни мало минус тридцать градусов. При этом, как выяснилось впоследствии, забодяжен указанный «Горизонт» на запрещенном метаноле, хотя на этикетке указан совсем иной спиртовой компонент.
Незамерзающая жидкость ArcticLine −30С
Страна-принадлежность бренда — Россия
Страна-производитель — Россия
Объем канистры, л — 5
Ориентировочная цена за 1 л, руб — 40
Заявленная t замерзания, град. С — минус 30
Реальная t замерзания, град С — минус 18
Текучесть при −18 град. по 5-балл.шкале — 0
Место по итогам испытаний — 5
Одно только название этой незамерзающей стеклоомывающей жидкости как бы говорит о ее способности переносить экстремальные зимние температуры. На практике же «арктическая стеклоомывайка» продемострировала едва ли не худший результат по морозостойкости. Содержимое контрольной емкости с данным продуктом заледенело уже при −18 С, а посему оценить его реальную текучесть физически не представилось возможным. Кстати, и по своему составу Arctic Line −30С — это тоже откровенная некондиция, так как изготовлена на основе метилового спирта.
Автостеклоочиститель Proff -20С
Страна-принадлежность бренда — Россия
Страна-производитель — Россия
Объем канистры, л — 3
Ориентировочная цена за 1 л, руб — 60
Заявленная t замерзания, град. С — минус 20
Реальная t замерзания, град С — минус 19
Текучесть при −18 град. по 5-балл.шкале — 0
Место по итогам испытаний — 4
Еще одна автомобильная незамерзающая «стеклоомывайка», которая также провалила тест на заявленную морозостойкость. Данный продукт (он, к слову, изготовлен на основе изопропилового спирта) начал кристаллизоваться уже при −18 С, а при −19 С полностью превратился в ледовую кашу. Очевидно, что при таких температурных условиях говорить о возможности его нормальной прокачки через жиклеры автомобильного стеклоочистителя явно не приходится. Впрочем, до температуры −16 С использовать незамерзайку Proff −20С можно без особых проблем.
Автоочиститель стекол −20С
Страна-принадлежность бренда — Россия
Страна-производитель — Россия
Объем канистры, л — 3
Ориентировочная цена за 1 л, руб — 85
Заявленная t замерзания, град. С — минус 20
Реальная t замерзания, град С — минус 20
Текучесть при −18 град. по 5-балл.шкале — 3
Место по итогам испытаний — 3
Перед вами весьма запутанная по своим обозначениям «стеклоомывайка»! Покупали данный образец в солидном гипермаркете, поэтому неудивительно, что по чеку она проходит как «Стеклоочиститель ОКей −20 С». Однако на лицевой стороне мягкой канистры указано другое название — «Зимний стеклоочиститель Dominant −20 С». Но для того, чтобы окончательно запутать покупателя, на обратной стороне упаковки красуется третье наименование — «Автоочиститель стекол −20 С». Во как! Отметим, что в ходе теста продукт все же подтвердил заявленную морозостойкость. И на том спасибо!..
Зимняя жидкость для омывателя стекла reinWell −20C
Страна-принадлежность бренда — Германия
Страна-производитель — Россия
Объем канистры, л — 4
Ориентировочная цена за 1 л, руб — 80
Заявленная t замерзания, град. С — минус 20
Реальная t замерзания, град С — минус 20
Текучесть при −18 град. по 5-балл.шкале — 4
Место по итогам испытаний — 2
Эту «незамерзайку» можно позиционировать как новинку в сегменте сезонной потребительской автохимии. Дело в том, что до недавнего времени эту зимнюю жидкость, изготавливаемую по немецкой рецептуре, массово применяли лишь в российских автосервисах и дилерских центрах. Теперь же ее можно найти и в розничной продаже, в том числе на ведущих маркетплейсах. Как видно из результатов испытаний, продукт полностью соответствует заявленному нормативу по морозостойкости и обладает неплохой текучестью при температуре −18 С.
Зимняя жидкость для омывателя стекол LiquiMoly −20С
Страна-принадлежность бренда — Германия
Страна-производитель — Россия
Объем канистры, л — 4
Ориентировочная цена за 1 л, руб — 100
Заявленная t замерзания, град. С — минус 20
Реальная t замерзания, град С — минус 23
Текучесть при −18 град. по 5-балл.шкале — 5
Место по итогам испытаний — 1
Зимняя стеклоомывайка немецкого бренда Liqui Moly уже не первый раз участвует в сравнительных испытаниях ихорошо знакома российским автомобилистам. В отличие от большинства других импортных препаратов, подвергшихся санкциям, данная «незамерзайка» является лицензионным продуктом, а потому без каких либо ограничений производится по фирменной рецептуре на территории нашей страны. В испытаниях жидкость показала лучший результат как по морозостойкости, так и по текучести. Закономерный итог — первое место по итогам тестирования.
Какие же выводы можно сделать по итогам проведенного сравнительного тестирования «незамерзаек»? Можно однозначно утверждать, что изопропиловые жидкости с заявленной температурой замерзания −20 С по своей реальной морозостойкости однозначно превосходят метаноловые аналоги. Последние, как наглядно свидетельствуют итоги испытаний, изготавливаются с большим недоливом спиртового компонента, что ограничивает их применение до температуры 15—16 градусов мороза. Поэтому, когда покупаете дешевую «незамерзайку» у придорожных торговцев, обязательно учитывайте этот важный нюанс.