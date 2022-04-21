Зачем продуманные автовладельцы скупают просроченные таблетки от «посудомойки»

Самый «требовательный» агрегат на современной кухне — посудомоечная машина. Она требует специальную соль для воды, кондиционер и, собственно, моющее средство. Многие используют так называемые таблетки, которые содержат в себе все необходимое для качественной мойки посуды. Однако далеко не все знают, что у таблеток очень специфические условия хранения, недопустимо попадание воды, да и в открытом пакете их можно использовать всего месяц. Иначе — жесткий удар по «посудомойке» с последующим ремонтом.

Партии этой продукции периодически неверно хранят или портят на складе, поэтому после их приходится распродавать на рынках с существенным дисконтом — скидка достигает порой и 70%. Использовать такой «товар» по назначению уже нельзя, но зачем же и кому их продают? Все очень просто: такая таблетка является универсальным и довольно мощным моющим средством, которая отлично справится с созданием целой канистры великолепной летней «омывайки»!

Опытные автовладельцы их покупают и растворяют в воде, получая пять литров весьма действенного состава, способного справится и с насекомыми, и с грязью, и с остатками зимних солей. Более того, раствор безвреден для всех систем, а хранить его очень удобно — мешок компактен и найдет себе место даже в самом маленьком багажнике. Этот простой и довольно бюджетный лайфхак позволит всегда ездить с чистым лобовым стеклом и полным баком омывающей жидкости, ведь для пополнения нужна лишь пустая пятилитровая канистра и любая заправка, где есть туалет с умывальником.