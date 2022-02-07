3 простейших способа быстро отогреть форсунки стеклоомывателя

​Как ни странно, на помощь автомобилистам, у которых нет под рукой антисептика и прочих спиртосодержаших продуктов, придет на помощь вода. Естественно, вода должна быть очень горячей. Ее наливают в пластиковую бутыль. После чего прикладывают сосуд к форсункам. Для ускорения процесса растапливания ледяной пробки можно накрыть бутылку сверху старой курткой или шарфом.

В отсутствии возможности применить два предыдущих способа, можно демонтировать форсунки. Благо процедура это несложная. Затем, их укладываем в область обдува лобового стекла, и ждем пару минут, когда лед в них растает.

Как видно, способы весьма незамысловаты. Однако все они будут бесполезны, если вы не разбавите некачественную жидкость более качественной. Лучше всего на эту роль подходят концентраты. В противном случае, размораживать форсунки придется всякий раз, когда решите отправиться в путь.

Немаловажно после чистки эпизодически прогонять стеклоомывающую жидкость через форсунки, чтобы та не успевала застаиваться и замерзать. Таким образом, вы сможете добраться до ближайшей заправки или магазина автозапчастей, где можно пополнить запасы омывающей жидкости с более качественным составом.