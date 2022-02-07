3 простейших способа быстро отогреть форсунки стеклоомывателя

Некачественная омывающая жидкость — явление довольно частое. И даже, казалось бы, знакомые бренды не выдерживают испытаний морозами, и их продукция начинает превращаться в лед. У многих автомобилистов бывало, что из форсунок жидкость идет, но попадая на стекло и скатываясь вниз (опять же в зону форсунок), замерзала, препятствуя подаче новой порции «незамерзайки». Еще хуже обстоят дела, если жидкость, которая призвана не замерзать ни при каких обстоятельствах, превратилась в лед в подающих форсунках. Есть ли способы побороть этот недуг?
Как выяснилось, у опытных автомобилистов есть, как минимум, три способа разморозить обледеневшие форсунки.
Наиболее действенный способ победить замерзание внутри системы стеклоочистки — это использование чистящих составов с большим содержанием спирта. Так, например, помощь автомобилистам пришла, откуда не ждали — пандемия модной нынче болезни заставила нас носить в карманах антисептик, в основе которого чаще всего чистый спирт. Также подойдет размораживатель для замков или жидкость для мытья стекол. Любую их этих жидкостей достаточно нанести на форсунки с их рабочей стороны, и проблема будет решена. Спирт довольно быстро топит лед. Если с первого раза не помогло, необходимо обработать форсунки повторно.
Как ни странно, на помощь автомобилистам, у которых нет под рукой антисептика и прочих спиртосодержаших продуктов, придет на помощь вода. Естественно, вода должна быть очень горячей. Ее наливают в пластиковую бутыль. После чего прикладывают сосуд к форсункам. Для ускорения процесса растапливания ледяной пробки можно накрыть бутылку сверху старой курткой или шарфом.
В отсутствии возможности применить два предыдущих способа, можно демонтировать форсунки. Благо процедура это несложная. Затем, их укладываем в область обдува лобового стекла, и ждем пару минут, когда лед в них растает.
Как видно, способы весьма незамысловаты. Однако все они будут бесполезны, если вы не разбавите некачественную жидкость более качественной. Лучше всего на эту роль подходят концентраты. В противном случае, размораживать форсунки придется всякий раз, когда решите отправиться в путь.
Немаловажно после чистки эпизодически прогонять стеклоомывающую жидкость через форсунки, чтобы та не успевала застаиваться и замерзать. Таким образом, вы сможете добраться до ближайшей заправки или магазина автозапчастей, где можно пополнить запасы омывающей жидкости с более качественным составом.