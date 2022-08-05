Почему в новом антифризе вдруг появляются пузырьки, и чем это грозит

На самом деле, при появлении пузырьков в антифризе стоит насторожиться, ведь это первые признаки серьезных проблем, которые могут привести к перегреву двигателя.

Для начала нужно понять, откуда они взялись. Если замену жидкости провели правильно, то в системе не должно быть воздушных пробок. Значит, причину нужно искать в другом. Понаблюдайте за температурой антифриза. Если стрелка на панели приборов начинает постепенно карабкаться вверх, значит новая «жижа» закипает. А закипать она может из-за того, что ее что-то поджаривает. Подобное делают газы, которые пробиваются в систему охлаждения, например, через пробитую прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ). Но здесь не все так однозначно.

Опасность подобного процесса в том, что он довольно медленный. Обычно после прорыва газы скапливаются в радиаторе отопителя салона. Таким образом, нарушается циркуляция антифриза и создаются воздушные пробки. Отопитель начинает плохо работать, то есть, салон не прогревается, при этом перегева двигателя может и не быть. Значит, повода для волнений у водителя нет. Он продолжает ездить, особенно, если проблема началась летом, когда салон отапливать не надо.