Почему в новом антифризе вдруг появляются пузырьки, и чем это грозит

На самом деле, при появлении пузырьков в антифризе стоит насторожиться, ведь это первые признаки серьезных проблем, которые могут привести к перегреву двигателя.
Для начала нужно понять, откуда они взялись. Если замену жидкости провели правильно, то в системе не должно быть воздушных пробок. Значит, причину нужно искать в другом. Понаблюдайте за температурой антифриза. Если стрелка на панели приборов начинает постепенно карабкаться вверх, значит новая «жижа» закипает. А закипать она может из-за того, что ее что-то поджаривает. Подобное делают газы, которые пробиваются в систему охлаждения, например, через пробитую прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ). Но здесь не все так однозначно.
Опасность подобного процесса в том, что он довольно медленный. Обычно после прорыва газы скапливаются в радиаторе отопителя салона. Таким образом, нарушается циркуляция антифриза и создаются воздушные пробки. Отопитель начинает плохо работать, то есть, салон не прогревается, при этом перегева двигателя может и не быть. Значит, повода для волнений у водителя нет. Он продолжает ездить, особенно, если проблема началась летом, когда салон отапливать не надо.
Со временем дела становятся хуже, и в расширительном бачке появляются небольшие пузырьки. Причем возникать они могут по-разному. Их можно видеть, когда мотор еще не прогрет, либо наоборот, когда двигатель вышел на рабочую температуру.
Пока клапан крышки расширительного бачка срабатывает и справляется с подскочившим давлением, ничего страшного не происходит. Но ведь газов становится все больше. В результает антифриз все же закипает и двигатель переграется.
Предотвратить беду можно дедовским методом. Откручиваем крышку расширительного бачка и надеваем на его горловину шарик. Затем запускаем мотор. Для начала он должен работать на холостых оборотах, а после можно нажать правую педаль. Если в процессе работы шарик начинает наполняться выхлопными газами, значит, пробита прокладка ГБЦ.
Есть и другой способ. В автомагазинах продается специальный флуоресцентный состав, который добавляют в антифриз перед заливкой в систему. А после короткого пробега находят утечки с помощью ультрафиолетовой лампы. В конце за дело берутся механики, потому как замена прокладки — дело долгое и дорогое.