Два в одном: какие бесплатные услуги сегодня можно получить в автомагазинах и СТО

Какие автосервисные услуги чаще всего можно получить бесплатно или с хорошей скидкой в организациях, которые практикуют и продажу запчастей, и услуги по их установке? Эксперты помогли порталу «АвтоВзгляд» разобраться в ситуации.

Россия — страна, в которой подавляющее большинство автовладельцев ездят на достаточно поддержанных машинах (средний возраст российского автопарка приближается уже к 16-ти годам). Чаще всего сложности, препятствующие приобретению нового авто, вызваны нехваткой денег, которая усугубляется по мере снижения доступности кредитов. Ну и не будем забывать, что отечественных автолюителей еще с советских времен накопился довольно богатый опыт бережного отношения к личному авто, передающийся из поколения в поколение.

С другой стороны, как бы аккуратно владелец ни относился к своей машине, она в любом случае требует и обслуживания, и регулярной замены запчастей, не говоря уже о необходимости каких-то экстренных технических вмешательств. Поэтому, естественно, становится актуальной возможность не только приобрести нужные детали или расходники, но и получить бесплатно или с существенной скидкой услугу по их замене.

Понятно, что если ты заказываешь запчасть, пусть и в очень хорошем магазине, но при этом не оказывающем услуги по монтажу, то вынужден устанавливать ее за отдельную плату в другой организации, замечает менеджер одного из московских автосервисов Алексей Н. Однако практика совмещения продажи и монтажа cуществует, уточняет он. И есть немало компаний, которые оказывают услуги по установке той или иной запчасти при условии ее покупки в этой организации.

Фото globallookpress.com

— Тут уже просто надо смотреть на расценки и сравнивать стоимость приобретаемого с аналогичными предложениями в других местах, чтобы прикинуть, насколько «льготная» услуга окупает общие затраты, — указывает собеседник портала «АвтоВзгляд». — В организациях, практикующих монтаж со скидкой вкупе с продажами, чаще всего предлагают сервис по замене масла и фильтров, а также обслуживания и хранения шин.

Например, в торгово-сервисном центре одной таких из сетей, ГК «Авторусь», предлагают услугу по замене масел определенных брендов со скидкой (или даже бесплатно), рассказывает директор по маркетингу этой организации Анастасия Ломаченко. Причем это предложение актуально круглый год. Также действует услуга по замене масляных фильтров со скидкой при покупке моторных масел определенных брендов.

Также при покупке от одной шины любого бренда в магазинах этой сети доступен бесплатный шиномонтаж, а в «несезон» действуют выгодные условия хранения покрышек. Регулярно проводятся акции на бесплатную диагностику аккумулятора, а бывшие в употреблении источники питания в определенные периоды принимаются по повышенным расценкам.

Фото globallookpress.com

Очевидно, что реальный дисконт на сервисное обслуживание при приобретении запчастей может обернуться ощутимым «бонусом» (размеры скидок могут достигать 30-50%). Но надо понимать: формальный дисконт еще не означает, что покупка по схеме «товар плюс услуга» окажется выгоднее, чем отдельный заказ запчасти и услуги по ее монтажу в разных организациях.

Естественно, всегда нужно учитывать конкретные расценки. Опять же, далеко не так обширен список предлагаемых услуг. Однако если есть возможность сэкономить и деньги, и время, установив, например, «по горячим следам» новые шины, то почему бы и нет?