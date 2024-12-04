Скидок нет? Скидки есть! Как сегодня сэкономить при покупке новой машины

После резкого роста автопродаж в августе-сентябре этого года, на авторынке наступил полный штиль, предвещающий так называемый идеальный шторм. Нет, не тот, что все мы наблюдали в одноименном фильме-катастрофе, а тот, под которым в экономике подразумевается «совокупное действие неблагоприятных факторов, одновременность которых усиливает общий негативный эффект». Применительно к автомобильной жизни страны это может привести к краху и автопроизводства, и автоторговли в нашей необъятной.

Актуальный лайфак для тех, кто еще думает о приобретении нового авто у дилера

Действительно, «неблагоприятных факторов», способствующих столь печальному развитию событий — завались, начиная от сложной логистики поставок новых машин в РФ и «кризиса неплатежей», при котором китайские банки отказываются от сотрудничества с российскими контрагентами, и заканчивая ростом коэффициентов утильсбора и ставки рефинансирования. И вся эта буря вполне может привести не только к массовому банкротству автодилеров, но и к еще большему удорожанию транспортных средств.

Именно поэтому многие автоэксперты рекомендуют гражданам, которые всерьез задумываются о покупке новой легковушки, не откладывать задуманное на будущий год — дешевле ТС точно не станут, учитывая очередное повышение с 1 января 2025-го ставок и пресловутого утильсбора, и не менее пресловутую политику ЦБ.

Слушайте Предновогодние скидки: можно ли сэкономить при покупке нового авто в декабре 2024 на Яндекс Музыке

Однако даже «созревшие» для приобретения авто россияне в дилерские центры отчего-то не спешат: дорого, как ни крути. Поэтому многие из потенциально-реальных покупателей ждут до последнего, рассчитывая на традиционные скидки автопродавцов под самый занавес года. И зря. Их нынче не будет.

Однако расстраиваться пока не стоит. Именно в последние недели перед новогодним боем курантов новый автомобиль можно приобрести с существенным дисконтом. Правда, для этого необходимо сделать целый ряд телодвижений и даже отправиться за машиной в соседний город, подальше от крупных дилерских сетей. В этом случае возможно выторговать у продавца тысяч сто-сто пятьдесят. Впрочем, как эту операцию лучше провернуть, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.