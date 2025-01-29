Тепло, еще теплее: нужен ли прогрев мотора перед заменой смазки в автомобиле

Есть мнение, что перед заменой моторного масла и фильтра в машине движок полезно прогреть. По другой версии, это лишено всякого смысла. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, насколько такая мера эффективна на практике.

На различных автофорумах встречается совет по подготовке двигателя к замене моторного масла и фильтра. Казалось бы: какая еще подготовка? Процедура проста и незатейлива, известна всем обладателям «стальных коней» (о чем другие «форумчане» тут же не поленятся упомянуть). Пригнал машину «в гаражи к дяде Васе», а то и вообще заехал на смотровую яму в свой гараж (при наличии), сам все сделал.

Причем, заглушив по приезду движок, неспешно достал все необходимое, открыл капот, осмотрев по случаю подкапотное пространство на предмет неприятных неожиданностей вроде всевозможных протеканий. Достал термос, сделал глоток кофе. «Ах да! В магазин срочно нужно, продукты домой купить. Время поджимает... Ладно, завтра выходной, утром приду и быстро все сделаю».

Но какими бы ни были обстоятельства, прогрев силовой установки автомобиля перед процедурой замены масла и фильтра достаточно важен, утверждают специалисты ГК «АвтоСпецЦентр». Эта процедура выполняется для быстрого и эффективного удаления отработанной технической жидкости. И квалифицированные сотрудники автосервисов хорошо знают об этом.

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Если проводить замену моторного масла без предварительного прогрева двигателя, есть риск, что от большей части отработанной жидкости избавиться не получится, уверены в «АвтоСпецЦентре». А это, в свою очередь, негативно повлияет на работоспособность машины.

Смешивание масел приведет к снижению эффективности силовой установки и ускоренному износу основных деталей. Более того, эту процедуру, которая многим кажется рутинной и совсем не сложной, лучше всего доверить профессионалам.

Для корректного выполнения замены сотрудник СТО должен запустить мотор, чтобы агрегат поработал три-пять минут на холостых оборотах, уточняют специалисты. Далее можно приступать к сливу отработавшего лубриканта. Правда, рабочая температура смазывающей жидкости поднимется до 85-95 градусов, и после остановки двигателя лучше сделать паузу в 10-15 минут, чтобы избежать ожогов. Затем — все стандартно. Жидкая масса сливается, после чего (если нет смысла в промежуточной обработке специальным промывочным составом) устанавливается новый фильтр и заливается свежая смазка.

Заметим: в регулярной и, казалось бы, очень простой процедуре замены моторного масла есть свои нюансы. Ими, конечно, можно пренебрегать, опираясь на личный опыт и советы друзей. Но всегда надо помнить: ошибки, допущенные при обслуживании двигателя, несут риск его преждевременного выхода из строя, что неминуемо влечет за собой дорогостоящий ремонт.