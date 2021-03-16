Что делать, если ваш автомобиль повредили в автосервисе

Недаром процедура передачи автомобиля в сервис, если мы говорим о приличных компаниях, включает в себя такой шаг, как осмотр машины. Мастер-консультант вместе с клиентом внимательно осматривает кузов, фиксируя все «болячки» в документах. Очень важно, чтобы акт приема-передачи содержал информацию обо всех недочетах. Ведь именно он послужит в дальнейшем серьезным аргументом в споре с провинившимися сервисменами.
Впрочем, случается и такое, что мастер и вовсе не передает клиенту на подпись акт-приема передачи — из-за невнимательности или воспаления хитрости. В последнем случае консультант пытается обезопасить себя от возможных проблем. «Повредили кузов? А где доказательства того, что этой царапины здесь раньше не было?». А действительно, где? Нет документа — нет шанса на получение компенсации.
Именно поэтому так важно, чтобы акт был — с данными по автомобилю и клиенту, со всеми отметками, соответствующими реальности, подписями обеих сторон, в двух экземплярах (допускается копия).
Итак, ваш автомобиль выехал из цеха после сезонной замены масла с небольшой вмятиной на крыле. Первое, что нужно сделать — правильно — достать акт приема-передачи и указать консультанту на схематичное изображение машины, где повреждения нет. Мастер на контакт не идет? Зовите старшего, начальника отдела. Скорее всего, проблема тут же решится, поскольку отрицать свою вину, когда тебе предъявляют неоспоримое доказательство, как минимум глупо.
Если же вам «посчастливилось» оказаться на СТО наглых обманщиков, которые коллективно «включают дурака» и уходят от ответственности, даже несмотря на заполненный акт приема-передачи, оставьте, не подписывая никаких бумаг, машину на станции и вызовите независимого эксперта. Он оценит сумму ущерба и выдаст соответствующее заключение — с ним вы сможете обратиться в суд, ссылаясь на ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей».
Кроме того, на вашей стороне Гражданский Кодекс: согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению лицом, причинившим этот самый вред. Шансы выиграть подобное дело, по словам юристов, высоки. Но чтобы добиться компенсации наверняка, лучше заручиться поддержкой опытного адвоката. Ведь бодаться с правоведами, работающими на сервисы — задачка не из простых.
Справедливости ради отметим, что такие ситуации, когда сервисмены до последнего отказываются компенсировать тем или иным способом ущерб, ими же нанесенный, относятся скорее к исключениям, нежели к правилам. Обычно неаккуратные работники СТО выбирают иные варианты решения проблемы: либо сразу признаются клиенту в своей «криворукости», обязуясь бесплатно устранить все повреждения, либо «зализывают» косяки под шумок.
В первом случае звонок от мастера-консультанта поступит вам сразу же, как только тот наберется смелости и мысленно простится со своей премией. Скорее всего, в качестве компенсации «морального ущерба» вам, помимо прочего, дадут скидку на те услуги, за которыми вы изначально приехали, порадуют каким-либо аксессуаром или придумают что-то еще для сохранения подорванной лояльности.
А во втором — вы с наибольшей долей вероятности даже ни о чем не узнаете. Возможно, мастер по телефону предупредит о том, что время выдачи автомобиля откладывается по причине сорванных сроков доставки запчастей или болезни единственного механика, но при личной встрече промолчит. И хорошо, если «косяк» устранят плохо, и вы его заметите — в таком случае следует использовать ту же схему с оценщиком и судом.