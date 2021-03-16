Что делать, если ваш автомобиль повредили в автосервисе

Недаром процедура передачи автомобиля в сервис, если мы говорим о приличных компаниях, включает в себя такой шаг, как осмотр машины. Мастер-консультант вместе с клиентом внимательно осматривает кузов, фиксируя все «болячки» в документах. Очень важно, чтобы акт приема-передачи содержал информацию обо всех недочетах. Ведь именно он послужит в дальнейшем серьезным аргументом в споре с провинившимися сервисменами.

Впрочем, случается и такое, что мастер и вовсе не передает клиенту на подпись акт-приема передачи — из-за невнимательности или воспаления хитрости. В последнем случае консультант пытается обезопасить себя от возможных проблем. «Повредили кузов? А где доказательства того, что этой царапины здесь раньше не было?». А действительно, где? Нет документа — нет шанса на получение компенсации.

Именно поэтому так важно, чтобы акт был — с данными по автомобилю и клиенту, со всеми отметками, соответствующими реальности, подписями обеих сторон, в двух экземплярах (допускается копия).