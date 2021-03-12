В России запатентовали спортивную версию кроссовера Toyota Highlander

Как видно по изображениям, «заряженный» Toyota Highlander отличают видоизмененная, более агрессивная радиаторная решетка, перелицованный передний бампер, противотуманные фары иной формы, аккуратные боковые юбки и колесные диски нового дизайна. На этом все — оформление «кормы» кроссовера в версии XSE аналогично стандартному исполнению.
Что же до салона, то интерьер разнообразили декоративными вставками а-ля карбон, а также двухцветной обивкой кресел и дверных карт. Но куда любопытнее тот факт, что «спортивный» Highlander располагает более жесткой подвеской с иными амортизаторами и перенастроенным электроусилителем руля. Под капотом — знакомый нам 3,5-литровый V6. Правда, за океаном он выдает 299, а не 249 л. с.
То, что представители Toyota решили запатентовать дизайн Highlander XSE, вовсе не гарантирует скорый старт продаж новинки — автомобиль может никогда не приехать вовсе. Документы, охраняющие «интеллектуальную собственность», получаются во избежание дальнейших разбирательств с поглядывающими конкурентами — это обычная практика.
Добавим, что сегодня Toyota Highlander четвертого поколения продается в России в одной-единственной модификации с 3,5-литровым двигателем и восьмидиапазонным «автоматом». Комплектаций две: «Престиж» по цене от 3 900 000 рублей и «Люкс Safety» — от 4 503 000 целковых.