В России запатентовали спортивную версию кроссовера Toyota Highlander

Как видно по изображениям, «заряженный» Toyota Highlander отличают видоизмененная, более агрессивная радиаторная решетка, перелицованный передний бампер, противотуманные фары иной формы, аккуратные боковые юбки и колесные диски нового дизайна. На этом все — оформление «кормы» кроссовера в версии XSE аналогично стандартному исполнению.

Что же до салона, то интерьер разнообразили декоративными вставками а-ля карбон, а также двухцветной обивкой кресел и дверных карт. Но куда любопытнее тот факт, что «спортивный» Highlander располагает более жесткой подвеской с иными амортизаторами и перенастроенным электроусилителем руля. Под капотом — знакомый нам 3,5-литровый V6. Правда, за океаном он выдает 299, а не 249 л. с.