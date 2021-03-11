Почему подписка на автомобили в России — это утопия

В США и Европе, где подписка появилась чуть раньше, чем в России, на этот и прочие сервисы аренды автомобилей приходится порядка 20% всего объема потребительского рынка автотранспорта. Наши результаты куда скромнее — пользователей услуги немногим больше пары тысяч. К примеру, компания Hyundai в прошлом году привлекла 1600 человек, Volvo — 200, а Kia за два месяца работы сервиса — 100.

Однако, по мнению некоторых экспертов, в обозримом будущем темпы развития подписок в нашей стране ощутимо ускорятся. В подкрепление сего прогноза проводится параллель с каршерингом. Мол, раз тот сервис, к которому поначалу многие тоже относились скептически, сумел за 5 лет вырасти в 20 раз, то и этот, что называется, «зайдет». Тем более что плюсов у него очень много, а минусов практически нет.

Да ну? Готовы с этим спорить!