Почему подписка на автомобили в России — это утопия

В США и Европе, где подписка появилась чуть раньше, чем в России, на этот и прочие сервисы аренды автомобилей приходится порядка 20% всего объема потребительского рынка автотранспорта. Наши результаты куда скромнее — пользователей услуги немногим больше пары тысяч. К примеру, компания Hyundai в прошлом году привлекла 1600 человек, Volvo — 200, а Kia за два месяца работы сервиса — 100.
Однако, по мнению некоторых экспертов, в обозримом будущем темпы развития подписок в нашей стране ощутимо ускорятся. В подкрепление сего прогноза проводится параллель с каршерингом. Мол, раз тот сервис, к которому поначалу многие тоже относились скептически, сумел за 5 лет вырасти в 20 раз, то и этот, что называется, «зайдет». Тем более что плюсов у него очень много, а минусов практически нет.
Да ну? Готовы с этим спорить!
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Начнем с приятного — с реальных преимуществ подписок перед личным автомобилем. Во-первых, к таковым можно отнести отсутствие затрат на техническое обслуживание, сезонную «переобувку», страховку и транспортный налог. Во-вторых, возможность менять машину хоть каждый месяц: сегодня ты хвастаешься перед друзьями-рыбаками своим новеньким внедорожником, а завтра — поражаешь даму сердца премиальным седаном.
Но на этом, по большому счету, список плюсов заканчивается, не успев толком начаться. А что у нас с минусами? Ограничения: по пробегу, местности в радиусе от «родного» города. Многие арендодатели также следят за тем, в каких условиях клиент эксплуатирует машину (съехал с асфальта в грязь без разрешения — штраф), как вообще он водит (если агрессивно, могут отобрать), с какой частотой нарушает ПДД.
К отрицательным моментам можно отнести психологическое давление: ты, вроде бы, тоже ежемесячно «отстегиваешь» денежку, как и в случае с автокредитом, но ни через год, ни через два, даже ни через пять автомобиль не станет твоим. Да, в отличие от того же кредита, подписку в любой момент можно приостановить. Не нужен больше авто — отдал. Но есть нюанс: почти все подобные договоры предусматривают неустойку за досрочное расторжение.
Ну и, конечно же, стоимость услуги. Возьмем в качестве примера самый популярный кроссовер в России — Hyundai Creta. Месяц аренды автомобиля по годовой подписке обойдется в 30 000 рублей. За четыре года набежит сумма в 1 440 000 целковых, а это — даже с учетом всех расходов на сервис, страхование и прочее — уже машина в средненькой модификации с «автоматом» и полным приводом. Машина, которая могла бы у вас быть, но нет.
РЕАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ
— Подписки на автомобили будут активно развиваться в ближайшие годы, как и другие продукты, созданные в концепциях умного потребления и совместного пользования. В условиях падения реальных доходов населения количество клиентов сервиса, несомненно, будет каждый год расти. Ожидаем, что уже в 2021 году их станет больше еще на несколько тысяч, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» Максим Шишко, генеральный директор АВТОDOM Подписка.
А вот, например, координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов считает иначе. По его мнению, сервис подписок на автомобили может быть хорош только в том случае, если у автомобилистов есть «лишние» деньги. Там, где поддерживается высокий уровень жизни, где у граждан стабильные и предсказуемые доходы. А поскольку редкий россиянин уверен в завтрашнем дне, подобная услуга в ближайшее время массовой не станет.
Сервис может привлечь тех, кто приезжает в город на время — скажем, на несколько месяцев. Порой водителю действительно выгоднее и проще арендовать машину строго на этот срок, нежели тащить «ласточку» с собой. Кроме того, услуга будет полезна тем, кто присматривает себе новый авто — этакий длительный тест-драйв в реальных условиях перед покупкой. Ну и, конечно, он порадует состоятельных и искушенных автолюбителей.
— Прогнозы о стремительном росте сегмента, на мой взгляд, утопичны. Я полагаю, что здесь все будет довольно-таки прозаично. Потенциальный объем рынка оцениваю в десятки тысяч автомобилей. До тех пор, пока у нас в стране не наступит всеобщее благополучие, пока мы не победим бедность, чего не случится никогда, этот сегмент будет оставаться сугубо нишевым. Уверен, даже через пять лет ничего не изменится, — говорит Петр Шкуматов.
Подводя итог, следует отметить, что сама идея подписок на автомобили в общем неплохая. Но, скорее, не как полноценная альтернатива личному транспорту, а как дополнение — возможность, опять же, протестировать понравившуюся машину, арендовать «колеса» для отпуска или в командировке. Просто развлечься, в конце концов, подарить себе приятные ощущения чего-то нового. По крайней мере, пока. По крайней мере, в России.