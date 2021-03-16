Опасная экономия: как безошибочно отличить поддельную запчасть от оригинала

По оценкам агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России — почти 14 лет. При этом самый «молодой» автопарк передвигается по дорогам Татарстана. Там наименьший средний возраст парка легковушек — ровно 10 лет. Второе место по этому показателю занимает Москва (10,2 года), а третье — Санкт-Петербург (10,8 года). Из этих данных видно, что возраст автопарка солидный и с каждым годом требуется все больше запчастей, чтобы его обслуживать.

Принимая во внимание то, что в коронавирусный кризис водители начали экономить, ушлые коммерсанты наводнили рынки большим количеством подделок. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как отличить хорошую запчасть от опасной дешевки.

Начнем с тормозных колодок. На коробке с колодками обязательно должна быть голограмма, а внутри лежать инструкция на русском языке. Если покупаете колодки для современной машины, то в коробе должны присутствовать и противоскрипные пластины. Вам предлагают их купить отдельно? Сразу отказывайтесь от таких запчастей. В случае, если остались сомнения, смело скачивайте мобильное приложение на сайте производителя колодок. Сканируя штрих-код на упаковке можно узнать, подлинные ли эти колодки или вам пытаются «втюхать» подделку по цене оригинала.