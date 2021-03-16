Опасная экономия: как безошибочно отличить поддельную запчасть от оригинала

По оценкам агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России — почти 14 лет. При этом самый «молодой» автопарк передвигается по дорогам Татарстана. Там наименьший средний возраст парка легковушек — ровно 10 лет. Второе место по этому показателю занимает Москва (10,2 года), а третье — Санкт-Петербург (10,8 года). Из этих данных видно, что возраст автопарка солидный и с каждым годом требуется все больше запчастей, чтобы его обслуживать.
Принимая во внимание то, что в коронавирусный кризис водители начали экономить, ушлые коммерсанты наводнили рынки большим количеством подделок. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как отличить хорошую запчасть от опасной дешевки.
Начнем с тормозных колодок. На коробке с колодками обязательно должна быть голограмма, а внутри лежать инструкция на русском языке. Если покупаете колодки для современной машины, то в коробе должны присутствовать и противоскрипные пластины. Вам предлагают их купить отдельно? Сразу отказывайтесь от таких запчастей. В случае, если остались сомнения, смело скачивайте мобильное приложение на сайте производителя колодок. Сканируя штрих-код на упаковке можно узнать, подлинные ли эти колодки или вам пытаются «втюхать» подделку по цене оригинала.
Масляный фильтр тоже должен быть в коробке и с инструкцией. Если вам будут говорить, что коробка намокла, а инструкция потерялась, уходите от такого продавца. Помните, что в поддельном фильтре применяют копеечную фильтрующую бумагу, а корпус делают тонким. Такая запчасть работает неэффективно, а в худшем случае может треснуть корпус и масло просто вытечет на дорогу.
Если говорить о поддельном воздушном фильтре, то он тоже может причинить большие неприятности. Дешевая фильтрующая бумага пропускает частицы пыли, которые попадают в двигатель. А пыль — абразив, царапающий стенки цилиндров. Если долго экономить на фильтрах, это приведет к образованию задиров на стенках цилиндров.
Поэтому имеет смысл покупать запчасти только в крупных сетях, интернет-магазинах или, на худой конец, непосредственно в автосервисах (тут детали по всякому обойдутся дороже). Они закупают большие объемы и им просто невыгодно продавать подделки. Ведь это бьет по имиджу продавца, усиливает недоверие покупателей и в итоге приводит к большим убыткам.