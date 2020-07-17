Юристы придумали, как можно штрафовать велосипедистов за стоянку на тротуаре

Некий юрист из Томска Андрей Лыков обратился в Верховный суд РФ с требованием признать недействительным пункт ПДД, в котором говориться, что такие знаки как 3.27 «Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена», 3.10 «Движение пешеходов запрещено», 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числа месяца» действуют «только на ту сторону дороги, на которой они установлены».

Томский правовед заглянул в другой пункт Правил, где говорится, что понятие «дорога» включает в себя «одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии». Сопоставив эти два утверждения, Лыков выводит, что нынешняя редакция ПДД распространяет действие дорожных знаков не только на проезжую часть, но и на тротуары с обочинами.

А следовательно, по его мнению, владельцев велосипедов можно привлекать к ответственности за стоянку их транспортных средств на тротуарах. От ВС РФ, как пишет «Коммерсант», г-н Лыков требует ликвидировать эту правовую коллизию.