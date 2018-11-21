Что делать, если не хватает диапазона настроек сиденья

Даже за рулем классических «жигулей» люди как-то умудряются ездить. Привыкают и терпят неудобство посадки, затекающие ноги, скрюченную спину и т. д. Однако и во многих иномарках водителю сложно устроиться за рулем комфортно. Что же делать в таком случае?
Максим Строкер

Самый простой ответ на подобный вопрос — продать машину и купить более удобную. Однако это не всегда возможно. Например потому, что модель по остальным параметрам полностью устраивает и альтернатив в этом смысле на рынке ей нет. Или финансы не позволяют. При этом не стоит забывать, что и ту машину, посадка в которой кажется неудобной, человек когда-то покупал, считая, что она ему проблем не доставит.

Действительно, просто посидев за рулем выставочного образца модели в автосалоне или даже прокатившись на ней несколько километров перед покупкой, прочувствовать как следует эргономику авто не всегда получается. А потом, после приобретения, вдруг выясняется, что через час руления спина «затекает» или начинает «сводить» лодыжку — из-за не совсем удобной посадки водителя.

И оказывается, что кресло надо бы сдвинуть еще на три-четыре сантиметра назад или поднять его на пару сантиметров вверх, чтобы автовладелец за рулем чувствовал себя человеком, а не скрюченной в неудобной позе развалиной. А сдвигать или поднимать сиденье уже некуда.

Итак, замена авто исключена по тем или иным причинам, а водительскому счастью с имеющимся транспортом мешает недостаточность диапазона регулировок. Наиболее радикальный метод решения проблемы предполагает полную замену штатного водительского кресла на аналогичное, но от совершенно другой легковушки.

Тут, как правило, речь идет об установке б. у. кресла от какой-нибудь премиальной иномарки, с «салазками» (металлическими «рельсами», по которым оно перемещается вперед-назад) большей длинны. Соответственно, и диапазон регулировок тут будет совершенно иной.

Сразу оговоримся, что модернизации подобного рода считаются «внесением изменения в конструкцию» машины, а следовательно должны быть согласованы с соответствующим органом ГИБДД.

Второй вариант увеличения диапазона регулировок чуть дешевле, но также требует демонтажа штатного кресла. В данном случае его крепления, как правило, просто переставляют на несколько сантиметров назад.

Иногда при этом их еще и приподнимают выше — с помощью своего рода металлических проставок. Наиболее «бюджетный» вариант возможен, если у автовладельца руки растут из правильного места и у него под рукой есть гараж со сварочным оборудованием. В этом случае он может попытаться просто удлинить штатные «салазки» кресла на требуемую величину, увеличив таким образом свободный ход сиденья.

В любом случае такого рода «улучшайзинга» нужно еще переносить и точку крепление замка ремня безопасности. Кроме того, следует иметь ввиду, что при чуть сдвинутой назад от изначального положения посадке водителя, в случае аварии, подушка безопасности «стрельнет» так, словно он сидит на рассчетном месте, что нарушит замысел конструкторов систем безопасности авто.

ремонт, техническое обслуживание
21 ноября 2018
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