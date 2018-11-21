Что делать, если не хватает диапазона настроек сиденья

Самый простой ответ на подобный вопрос — продать машину и купить более удобную. Однако это не всегда возможно. Например потому, что модель по остальным параметрам полностью устраивает и альтернатив в этом смысле на рынке ей нет. Или финансы не позволяют. При этом не стоит забывать, что и ту машину, посадка в которой кажется неудобной, человек когда-то покупал, считая, что она ему проблем не доставит.

Действительно, просто посидев за рулем выставочного образца модели в автосалоне или даже прокатившись на ней несколько километров перед покупкой, прочувствовать как следует эргономику авто не всегда получается. А потом, после приобретения, вдруг выясняется, что через час руления спина «затекает» или начинает «сводить» лодыжку — из-за не совсем удобной посадки водителя.

И оказывается, что кресло надо бы сдвинуть еще на три-четыре сантиметра назад или поднять его на пару сантиметров вверх, чтобы автовладелец за рулем чувствовал себя человеком, а не скрюченной в неудобной позе развалиной. А сдвигать или поднимать сиденье уже некуда.

Итак, замена авто исключена по тем или иным причинам, а водительскому счастью с имеющимся транспортом мешает недостаточность диапазона регулировок. Наиболее радикальный метод решения проблемы предполагает полную замену штатного водительского кресла на аналогичное, но от совершенно другой легковушки.