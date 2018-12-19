Самые распространенные ошибки водителей при выезде из сугроба

В морозное время года автомобилисты сталкиваются с массой различных проблем. К ним, помимо прочего, относятся и коварные сугробы, преграждающие выезд с парковки. Пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при вызволении машины из снежного плена — в подборке портала «АвтоВзгляд».
Чего только не пишут в интернетах, каких только советов не дают «диванные эксперты» автомобилистам, застрявшим в сугробе! Среди них встречаются как действительно стоящие рекомендации, так и откровенно вредные. Но водителям, похоже, попадаются на глаза исключительно последние — а иначе как объяснить, что они в большинстве своем до сих пор совершают множество ошибок, вызволяя свое авто из снежной ловушки?
НЕ ГАЗУЙ!
Пожалуй, самый распространенный промах, который допускают и начинающие, и даже опытные автовладельцы — стремительно газовать, еще больше зарываясь в снег. Когда машина начинает безнадежно буксовать на скользком, «отшлифованном» покрытии, следует немедленно отпустить педаль акселератора. Куда эффективнее выбираться из плена в раскачку, аккуратно набирая скорость за счет маятниковых движений.
ЛЕНЬ-МАТУШКА
Нередко на стоянке приходится наблюдать и тех товарищей, что сразу же прыгают за руль, даже не пытаясь хоть немного расчистить себе путь. Надеясь на собственные навыки, мощность и электронику машины, они серьезно усложняют себе задачу. Обнаружив увязшее в высоком сугробе авто первым делом нужно немного поработать ногами или — еще лучше — лопатой, освобождая пространство у колес и под бамперами.
БЕСТОЛКОВЫЙ АССИСТЕНТ
Системы курсовой устойчивости — ESP и прочие — хороши во время езды по скользким дорогам, но никак не в сугробах. Как известно, этот электронный ассистент «душит» мотор при пробуксовке какого-либо колеса, что существенно затягивает процесс вызволения из снега. Выбираясь из плена, отключать ESP необходимо, а ведь об этом многие водители даже и не догадываются.
Забывают автовладельцы и о других электронных системах, способствующих, напротив, скорейшему решению снежной проблемы. Интересно, зачем они покупают «нашпигованные» машины с зимним режимом езды, принудительной блокировкой дифференциала и подключаемым полным приводом, если не применяют в быту все эти «полезности». На войне, как известно, все средства хороши, а потому — пробуйте!
ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ
Выглянул водитель по утру в окно, увидел сильный снегопад и решил, что сегодня он поедет по своим делам на трамвае, а к вызволению автомобиля вернется через несколько дней — так ведь проще. Нет, не проще — за то время, пока машина будет простаивать без движения, снег успеет слежаться, что доставит рулевому еще больше хлопот. Всегда легче выбраться из «свежего» сугроба, поэтому выделите время — перегоните авто на другое парковочное место или хотя бы прокатайте колею, если ехать на нем в ближайшее время вы не планируете.