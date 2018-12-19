Самые распространенные ошибки водителей при выезде из сугроба

Чего только не пишут в интернетах, каких только советов не дают «диванные эксперты» автомобилистам, застрявшим в сугробе! Среди них встречаются как действительно стоящие рекомендации, так и откровенно вредные. Но водителям, похоже, попадаются на глаза исключительно последние — а иначе как объяснить, что они в большинстве своем до сих пор совершают множество ошибок, вызволяя свое авто из снежной ловушки?

НЕ ГАЗУЙ!

Пожалуй, самый распространенный промах, который допускают и начинающие, и даже опытные автовладельцы — стремительно газовать, еще больше зарываясь в снег. Когда машина начинает безнадежно буксовать на скользком, «отшлифованном» покрытии, следует немедленно отпустить педаль акселератора. Куда эффективнее выбираться из плена в раскачку, аккуратно набирая скорость за счет маятниковых движений.