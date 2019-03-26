Российские таксисты будут обучаться вождению за рубежом

Один из крупных агрегаторов такси организовал для своих водителей необычный конкурс. Победителей отправят в Лондон, Нью-Йорк и Шанхай, где отечественные драйверы обменяются опытом со своими зарубежными коллегами и получат возможность погрузиться в местную культуру перевозок пассажиров.

Прием заявок для участия в конкурсе уже стартовал и продлится ближайшие три месяца. По итогам выберут троих призеров и отвезут на неделю в гости к зарубежным товарищам по таксомоторному ремеслу.

Нельзя сказать точно, какой багаж знаний и опыта привезут из Британии, Соединенных Штатов и Поднебесной победители. Но «подтянуть» культуру вождения российским таксистам явно не помешает. Так, недавние исследования выяснили, что, к примеру, московские извозчики нарушают скоростной режим в среднем семь раз на 100 км, а также совершают около семи опасных резких маневров на ту же сотню.