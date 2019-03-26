Российские таксисты будут обучаться вождению за рубежом

Фото: www.citymetric.com
В некоторых городах такси прославилось на весь мир, став чуть ли не исторической достопримечательностью со своими особенностями. Пожалуй, каждый слышал о лондонских кэбах, а также о желтых авто с шашечками в Нью-Йорке, подъезжающих на свист, или о такси в Шанхае. Шутка ли, но именно в эти мегаполисы и отправят российских водителей на стажировку.
Светлана Ермолаева

Один из крупных агрегаторов такси организовал для своих водителей необычный конкурс. Победителей отправят в Лондон, Нью-Йорк и Шанхай, где отечественные драйверы обменяются опытом со своими зарубежными коллегами и получат возможность погрузиться в местную культуру перевозок пассажиров.

Прием заявок для участия в конкурсе уже стартовал и продлится ближайшие три месяца. По итогам выберут троих призеров и отвезут на неделю в гости к зарубежным товарищам по таксомоторному ремеслу.

Нельзя сказать точно, какой багаж знаний и опыта привезут из Британии, Соединенных Штатов и Поднебесной победители. Но «подтянуть» культуру вождения российским таксистам явно не помешает. Так, недавние исследования выяснили, что, к примеру, московские извозчики нарушают скоростной режим в среднем семь раз на 100 км, а также совершают около семи опасных резких маневров на ту же сотню.

ПДД, дорога, такси
26 марта 2019
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