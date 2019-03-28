Почему мойка самообслуживания — развод на деньги

Появляющиеся в последнее время как грибы после дождя мойки самообслуживания выгоды только их хозяевам. Деньги автовладельцев они не берегут.
Максим Строкер

Самостоятельная мойка авто — отнюдь не способ сохранить деньги. Скорее даже наоборот. На автомойке классического типа (с мойщиками-людьми), расположенной недалеко от места обитания автора этих строк, процедура «помыть сверху с пеной» для седана типа Toyota Camry или Ford Mondeo стоит 400 рублей. В эту сумму входит также мойка ковриков, вытирание остатков воды с кузова, а также продувка сжатым воздухом всяких щелей, где задерживается влага.

А мы, допустим, не желаем доверять свою ласточку в смуглые руки работников обычной мойки и решаем помыть ее самостоятельно, заехав на один из постов мойки самообслуживания, расположенной в 20 метрах от описанной выше.

Для начала нам придется запастись наличными деньгами — карточных терминалов, как на обычной мойке тут не предусмотрено. Но это ладно. Прежде всего, нам следует сбить слой грязи, покрывающий кузов нашего условного Camry-Mondeo. Выбираем для этого не теплую, а холодную воду — так дешевле.

Сдачи купюроприемник не дает, поэтому суем в него 100 рублей за 4 минуты работы «керхера». Опыт говорит, что полностью удалить грязь с кузова за 4 минуты вряд ли получится. Обычно на эту операцию уходит 200 рублей.

Помыть коврики — еще рублей 50. Далее нужно покрыть кузов пеной. 50 рублей за минуту работы пенного распылителя. Минуты обычно чуть-чуть, но мало. Для создания хорошего слоя пены и приходится брать вторую минуту — еще 50 рублей. Ну и ладно: остатками белоснежной субстанции покрываем коврики, чтобы тоже были по-настоящему чистыми.

Достаем специальную губку для мойки машины и самостоятельно растираем пену. Как, у вас нет губки? Что ж, поздравляю — до конца убрать грязь с кузова, увы, не удастся. Растерли пену, подождали пока химикаты прореагируют с загрязнениями — смываем. На это уходит еще 100 рублей за 4 минуты холодной воды. Итого 450 рублей.

Уже получилось на 50 рублей дороже чем в традиционной «человеческой» мойке. А мы еще не закончили! Ведь если не протереть машину от оставшихся капель воды, они высохнут и оставят на краске белесые пятна и следы потеков. Свежевымытая машина будет выглядеть словно заляпанная какой-то известью.

Поэтому достаем из багажника специальную «замшевую» тряпку для протирки машины от капель воды — такими пользуются работники автомоек. И протираем ЛКП.

А теперь представьте, что дело происходит в прохладную погоду. В процессе мойки ветер швыряет на вас снопы водяной пыли. Ботинки — хорошо если не промокли от шлепанья по грязным ручьям, текущим с кузова. Чтобы дотянуться руками до крыши (при мойке пеной и протирке) приходится практически прижиматься к мокрому кузову чистой одеждой. Хорошо предствили?

А теперь представьте еще, что дело происходит зимой, в мороз. Воду приходится использовать не холодную, а горячую (что заметно дороже). Но все равно, чуть замешкался — и она норовит превратиться в ледышки, которые с кузова уже просто так не смахнуть. Под ногами — лед, на котором того и гляди грохнешься, руки мерзнут…

И все это за свои же 500 рублей. А тем временем другие водители, буквально в двух шагах от тебя, за 400 рублей сидят в теплой комнате ожидания с работающим телевизором и кофейным автоматом в ожидании, пока их машины доводят до блеска специально обученные люди… Сэкономили, самостоятельно помыв машину? Поздравляю!

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28 марта 2019
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