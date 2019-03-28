Почему мойка самообслуживания — развод на деньги

Самостоятельная мойка авто — отнюдь не способ сохранить деньги. Скорее даже наоборот. На автомойке классического типа (с мойщиками-людьми), расположенной недалеко от места обитания автора этих строк, процедура «помыть сверху с пеной» для седана типа Toyota Camry или Ford Mondeo стоит 400 рублей. В эту сумму входит также мойка ковриков, вытирание остатков воды с кузова, а также продувка сжатым воздухом всяких щелей, где задерживается влага.

А мы, допустим, не желаем доверять свою ласточку в смуглые руки работников обычной мойки и решаем помыть ее самостоятельно, заехав на один из постов мойки самообслуживания, расположенной в 20 метрах от описанной выше.

Для начала нам придется запастись наличными деньгами — карточных терминалов, как на обычной мойке тут не предусмотрено. Но это ладно. Прежде всего, нам следует сбить слой грязи, покрывающий кузов нашего условного Camry-Mondeo. Выбираем для этого не теплую, а холодную воду — так дешевле.

Сдачи купюроприемник не дает, поэтому суем в него 100 рублей за 4 минуты работы «керхера». Опыт говорит, что полностью удалить грязь с кузова за 4 минуты вряд ли получится. Обычно на эту операцию уходит 200 рублей.