Без автодилеров: как мы будем покупать машины через пять лет

Подобный уровень грозил и России. Но нашим казалось недопустимым продавать мечту наравне с колбасой. Натура требовала роскоши, антуража и масштаба. Иностранцы пожали плечами, внесли в свои справочники по России поправки и специально для нас придумали зверские и невероятно дорогие условия получения дилерского контракта. Наших обложили данью и повелели строить дворцы из бетона и стекла, потребовали километровую жилплощадь и миллионный склад. Наши охотно подыграли и принялись закапывать невероятные деньги, чтоб было чем покрасоваться.

И чтобы стать сегодня официальным дилером, необходимо соблюсти стандарты бренда по оформлению, размерам, товарным позициям. Все обязаны иметь склад запчастей, покрасочные камеры, слесарный цех с подъемниками, кафетерий, шоу-рум, зону выгула детей и мам, ковры, охрану, рекламу и неоновую красоту вывесок. При этом дистрибьютор играет по разным правилам. Любимому дилеру он подписывает контракт на три года, не сильно любимому — на полгода, причем каждые шесть месяцев устраивает проверки на соответствие.

Первым масштабно отказаться от дилеров решила Hyundai. В планах московского офиса — через пять лет самостоятельно продавать до половины всех автомобилей, позже — вообще все. Для этого запущена онлайн-платформа и у клиента отпадает необходимость выходить на улицу. Достаточно из дома нажать нужные кнопки, оплатить автомобиль и страховку, после чего забрать покупку в пункте выдачи, который прежде назывался дилерским центром. Для дилера это смерть.