Лайфхак или безумие: французы начали заправлять автомобили отработанным подсолнечным маслом

Изучая активный переход стран «первого мира» от «тотальной заботы об экологии» к реальности, можно обнаружить воистину уникальные случаи, которые ранее и представить себе было сложно. Путь от раздельного сбора мусора, сокращения производства пластика и «разумного потребления» до снижения температуры в квартирах и отказа от ежедневных гигиенических процедур занял всего год. Шутки про отопление дровами перестали быть шутками, но кизяк — засохший навоз — пока держится. То ли еще будет, на дворе лишь ноябрь.

Не далее как 22 ноября французский сенат — верхняя палата парламента, аналог отечественного Совета Федерации — одобрил использование отработанного подсолнечного масла, которое раньше должно было утилизироваться, в качестве моторного топлива. Поблажкой имеют право пользоваться только корпоративные парки — «частникам» пока нельзя. И тут у здравомыслящего человека возникает логичный вопрос: какая связь между подсолнечником и горючим?

Оказывается — сама прямая. Старые дизельные двигатели (не путать с современными агрегатами — хрупкими, как крыло бабочки, и требовательными к топливу, как известная бывшая балерина к общественному вниманию) действительно можно заправлять разной неподобающей дрянью. В том числе — маслом растительного происхождения. Например, подсолнечным.