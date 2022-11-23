Лайфхак или безумие: французы начали заправлять автомобили отработанным подсолнечным маслом

Изучая активный переход стран «первого мира» от «тотальной заботы об экологии» к реальности, можно обнаружить воистину уникальные случаи, которые ранее и представить себе было сложно. Путь от раздельного сбора мусора, сокращения производства пластика и «разумного потребления» до снижения температуры в квартирах и отказа от ежедневных гигиенических процедур занял всего год. Шутки про отопление дровами перестали быть шутками, но кизяк — засохший навоз — пока держится. То ли еще будет, на дворе лишь ноябрь.
Не далее как 22 ноября французский сенат — верхняя палата парламента, аналог отечественного Совета Федерации — одобрил использование отработанного подсолнечного масла, которое раньше должно было утилизироваться, в качестве моторного топлива. Поблажкой имеют право пользоваться только корпоративные парки — «частникам» пока нельзя. И тут у здравомыслящего человека возникает логичный вопрос: какая связь между подсолнечником и горючим?
Оказывается — сама прямая. Старые дизельные двигатели (не путать с современными агрегатами — хрупкими, как крыло бабочки, и требовательными к топливу, как известная бывшая балерина к общественному вниманию) действительно можно заправлять разной неподобающей дрянью. В том числе — маслом растительного происхождения. Например, подсолнечным.
В любом французском общепите, где подают картошку фри или чебуреки, за день образуется несколько литров бурой жижи, прогорклой от постоянного кипения «отработки» фритюра, которое необходимо слить из агрегата и куда-то деть. По закону — утилизировать, заплатив соответствующей организации. Но чисто теоретически ее можно использовать и как горючее для транспорта. Его, естественно, нужно отфильтровать от кусочков печеного корнеплода, сгустков и прочего «отхода», а после — залить по новому назначению.
BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и другие современные авто от такого «питания», конечно, «двинут кони» и поедут только на эвакуаторе. Но старая и неприхотливая техника — тот же «КамАЗ» после пятнадцатой переборки мотора или фургон «Мерседес» 80-х и 90-х годов выпуска — заведется. И даже, вероятнее всего, поедет. Да, будет страшно чадить и вонять горелым, вряд ли он сможет разогнаться, но перемещаться будет. Про экологию умолчим, но ароматы и дым — впечатляющие.
Есть, правда, у подсолнечного масла один недостаток: оно быстро густеет, остывая, поэтому с утра машина вряд ли заведется. Придется прогревать и прочищать всю топливную магистраль — от бака до форсунок. Но это мелочи. Во Франции сейчас около 7 градусов, можно и на масле поездить: экономично, а на выхлоп уже всем плевать. «Зеленая энергетика» — это «глиняные ноги», не имеющие ничего общего с реальностью, так что скоро нам раскроют правду не только о ветряках и солнечных батареях, но и об электромобилях. Запасаемся попкорном!