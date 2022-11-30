На каких расходниках сегодня можно сэкономить, а на каких нет

В 2022 году подорожала буквально вся номенклатура запчастей. И больнее всего это ударило по обладателям премиальных автомобилей, то есть «немцев». Воздушный фильтр для BMW 3-й серии стоимостью 15 000 рублей уже не кажется чем-то из области фантастики. Конечно же, люди отправились на авторынки и в магазины, ведь там нужные товары стоят куда меньше. Но надо точно знать, как и что выбирать.

Если продолжать разговор про воздухофильтр, то работники сервисов рекомендуют вместо дорогого оригинала покупать продукцию MANN, Mahle или Knecht. Более дешевые бренды вроде Filtron тоже подойдут. В иных случаях нужно придирчиво оценивать качество изделия. То же самое можно сказать и про салонные фильтры. Если водитель не страдает аллергическими заболеваниями, выбирайте любого производителя, ориентируясь на свой кошелек.

Что касается свечей зажигания, то рекомендуют NGK, потому как цена продукции Bosch такая же, как у оригинала. Откуда такое изобилие? Работает параллельный импорт. А еще, судя по информации Telegram-канала Windle, оптовые склады BMW и Mercedes-Benz в России продолжают функционировать. Ну а какие-то детали сервисмены привозят из Германии сами, пользуясь помощью проверенных партнеров.