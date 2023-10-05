Временно невидимо: перекупщики придумали особенно циничный способ маскировать плохое состояние машин

На «вторичке» с каждым месяцем, прошедшим с февраля прошлого года, становится все сложнее и сложнее приобрести хорошую подержанную легковушку по более-менее адекватной цене. К нынешнему моменту встретить такой «лот» — сродни выигрышу сотни миллионов рублей в лотерею. Большинство из относительно недорогих и популярных на б/у моделей могут «похвастаться» либо большим пробегом, либо серьезными претензиями к техническому состоянию. Типичный покупатель о сложившихся условиях игры как правило осведомлен и всеми возможными методами пытается выявить скрываемые продавцами от его глаз дефекты.
Например, приходит смотреть приглянувшуюся машину со специалистом по автоподбору, приносит с собой аппарат для проверки толщины лакокрасочного покрытия кузова, норовит заглянуть ей под брюхо в поисках источников потенциальных технических проблем в будущем. А перекупщику-то продавать машину в любом случае как-то нужно!
«Впарить» требующее серьезных финансовых вложений или потенциально проблемное авто дотошному покупателю все сложнее. Сверкающего полировкой кузова и прошедшего химчистку салона для этого уже недостаточно — особенно когда клиент просит поднять авто на подъемник. И сообразительные «перекупы» придумали, как тут быть. Для днища авто тоже можно организовать «предпродажную подготовку»!
Ее цель — скрыть, скажем, следы серьезного кузовного ремонта или развившуюся ржавчину, замаскировать текущее из трансмиссии или КП масло, придать «убитым» амортизаторам вид вполне работоспособных, убрать признаки того, что «резинки» в подвеске или пыльники ШРУСов изношены до нельзя и вот-вот готовы рассыпаться. По-настоящему ликвидировать такие и подобные им «косяки» не станет ни один перекупщик. Его задача — с минимальными затратами сделать их временно невидимыми.
Для этого применяется следующая нехитрая «технология». Сначала машину поднимают на подъемник и моют ей днище. Не обязательно тщательно. Главное — сбить по-максимуму грязь, налипшую на него, агрегаты, подвеску. Дают обсохнуть и буквально заливают там все и вся жирным слоем самого дешевого антикора из доступных. Он скрывает под собой все, что может отпугнуть потенциального покупателя. Более того, факт антикоррозийной обработки днища выдается за неоспоримое достоинство авто.
Зная о таком приеме «перекупов», следует поступать следующим образом: увидел на приглянувшейся подержанной машине следы недавней антикоррозийной обработки — откажись от ее покупки. С ее техническим состоянием почти наверняка все не очень хорошо.