Временно невидимо: перекупщики придумали особенно циничный способ маскировать плохое состояние машин

На «вторичке» с каждым месяцем, прошедшим с февраля прошлого года, становится все сложнее и сложнее приобрести хорошую подержанную легковушку по более-менее адекватной цене. К нынешнему моменту встретить такой «лот» — сродни выигрышу сотни миллионов рублей в лотерею. Большинство из относительно недорогих и популярных на б/у моделей могут «похвастаться» либо большим пробегом, либо серьезными претензиями к техническому состоянию. Типичный покупатель о сложившихся условиях игры как правило осведомлен и всеми возможными методами пытается выявить скрываемые продавцами от его глаз дефекты.

Например, приходит смотреть приглянувшуюся машину со специалистом по автоподбору, приносит с собой аппарат для проверки толщины лакокрасочного покрытия кузова, норовит заглянуть ей под брюхо в поисках источников потенциальных технических проблем в будущем. А перекупщику-то продавать машину в любом случае как-то нужно!

«Впарить» требующее серьезных финансовых вложений или потенциально проблемное авто дотошному покупателю все сложнее. Сверкающего полировкой кузова и прошедшего химчистку салона для этого уже недостаточно — особенно когда клиент просит поднять авто на подъемник. И сообразительные «перекупы» придумали, как тут быть. Для днища авто тоже можно организовать «предпродажную подготовку»!