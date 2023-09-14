Как с помощью силиконовой смазки избавиться от пропусков зажигания в моторе

Неустойчивая работа бензинового мотора может фиксироваться и только при прогреве, и исключительно «на горячую», и при нажатии на педаль газа, и вообще в любых режимах. Чаще всего виновником такого поведения движка становится либо какой-то из датчиков, вышедший из строя, либо «фокусы» системы зажигания. Сломанный датчик обычно выявляют без дополнительных «танцев с бубнами»: к машине на СТО подключают диагностический компьютер, и программа быстренько выявляет «слабое звено». Заменили — поехали.

Когда же с датчиками все нормально, подозрение падает на систему зажигания. Обычно для начала идут по тупому, но действенному пути — меняют свечи. Не помогло? Вот тут-то и начинается «засада». Катушки, высоковольтные провода, наконечники свечей зажигания — в потенциальных виновниках сразу куча деталюшек. Основная проблема с электричеством — его постоянное желание потечь не туда, куда надо. И когда это происходит, мы говорим о коротком замыкании, иначе именуемом как «пробой».

Выявить инициатора хлопот с помощью компьютерной диагностики чаще всего можно лишь примерно: «чудит» вот такой-то цилиндр двигателя. А на каком именно участке электрической цепи, которая к нему ведет, имеют место означенные «чудеса», сказать бывает сложно. Замыкает «не туда» в проводе? Или в свечном наконечнике? Или в высоковольтной катушке «пробой» наблюдается?