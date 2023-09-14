Как с помощью силиконовой смазки избавиться от пропусков зажигания в моторе

Неустойчивая работа бензинового мотора может фиксироваться и только при прогреве, и исключительно «на горячую», и при нажатии на педаль газа, и вообще в любых режимах. Чаще всего виновником такого поведения движка становится либо какой-то из датчиков, вышедший из строя, либо «фокусы» системы зажигания. Сломанный датчик обычно выявляют без дополнительных «танцев с бубнами»: к машине на СТО подключают диагностический компьютер, и программа быстренько выявляет «слабое звено». Заменили — поехали.
Когда же с датчиками все нормально, подозрение падает на систему зажигания. Обычно для начала идут по тупому, но действенному пути — меняют свечи. Не помогло? Вот тут-то и начинается «засада». Катушки, высоковольтные провода, наконечники свечей зажигания — в потенциальных виновниках сразу куча деталюшек. Основная проблема с электричеством — его постоянное желание потечь не туда, куда надо. И когда это происходит, мы говорим о коротком замыкании, иначе именуемом как «пробой».
Выявить инициатора хлопот с помощью компьютерной диагностики чаще всего можно лишь примерно: «чудит» вот такой-то цилиндр двигателя. А на каком именно участке электрической цепи, которая к нему ведет, имеют место означенные «чудеса», сказать бывает сложно. Замыкает «не туда» в проводе? Или в свечном наконечнике? Или в высоковольтной катушке «пробой» наблюдается?
Такого рода дилемму электрики порой разрешают за счет владельца автомобиля: предлагают ему по очереди приобрести попавшие под подозрение провода, наконечники, катушку… В итоге у водителя на руках остается несколько новых, но совершенно не нужных ему запчастей.
Но продвинутые ремонтники умеют экономить деньги клиента. Для этого применяется простой лайфхак, основанный на том факте, что силикон не проводит электричество и считается хорошим изолятором. Допустим, под подозрение попал высоковольтный провод. Берем и обрабатываем его силиконовым спреем — хоть смазкой, хоть восстановителем эластичности резинок двери на этой же основе, неважно. А затем запускаем мотор.
Если перебои в его работе пропали — значит, мы нашли «вредителя» — путем его временной электрической изоляции от окружающего мира с помощью «силиконки». В случае, когда перебои никуда не делись, обрабатываем нашим чудо-спреем следующий компонент системы зажигания. Вновь запускаем мотор и смотрим на результат. Обнаруженная по такому алгоритму нерабочая деталь заменяется (только она одна!), и нестабильное поведение двигателя уходит в прошлое.
Метод рабочий, но требует оговорки: электроизолирующие свойства силиконового покрытия очень недолговечны — минут 30 максимум. По истечении этого срока его пленка сходит с обработанной поверхности благодаря своей высокой текучести. Именно поэтому «вылечить» навсегда проблему с зажиганием с ее помощью не получится.