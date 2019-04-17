Что делать, если купил машину с ограничением регистрационных действий

Фото: www.handleylaw.com
Сегодня водителям доступна масса онлайн-сервисов, позволяющих заранее проверить юридическую чистоту подержанного транспортного средства за считанные минуты и совершенно бесплатно. Но даже несмотря на это, некоторые особо удачливые автомобилисты все же приобретают кота в мешке, на которого наложены ограничения регистрационных действий или даже арест. Что делать, если и вам «посчастливилось» купить проблемную машину, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Подбирая себе подержанный авто, нужно быть начеку, ведь едва ли не каждый второй продавец в той или иной степени обманывает потенциальных покупателей. Одни торговцы умалчивают о существенных технических дефектах машины, дабы получить за нее побольше денег, другие — о юридических проблемах. И если устранить неисправности — пусть и потратив кровно нажитые — вполне реально, то с правовыми нюансами все гораздо сложнее.

Для начала напомним, что ограничение регистрационных действий и арест автомобиля — это совершенно разные процессы. В первом случае владелец эксплуатирует свою машину как ни в чем не бывало, разве что не может ее переоформить или утилизировать. Во втором же — собственнику запрещается использовать транспортное средство полностью или частично. Как вы понимаете, это более серьезное ограничение.

Фото: www.elnuevodia.com

Почему на автомобиль могут наложить те или иные ограничения? Согласно ст. 80 закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав имеет право арестовать машину или какое-либо другое имущество, если собственник задолжал более 3000 рублей. Как правило, сначала — в качестве предупреждения — ограничивают регистрационные действия. И лишь спустя время уже прибегают к аресту.

Не трудно догадаться, что ограничение регистрационных действий подразумевает отказ сотрудников ГИБДД на любую просьбу владельца, связанную с переоформлением автомобиля. Но значит ли это, что собственник при подобных раскладах не может продать машину? Отнюдь: по договору купли-продажи — спокойно. Другой вопрос, что покупатель потом проблем не оберется, но кого это волнует в нашем жестоком мире…

Фото: МФЦ

Допустим, вы таки купили «бэушку» с ограничением регистрационный действий — об этом вам любезно сообщили гаишники, отказавшие в переоформлении авто. Как поступить в этой ситуации? Есть три возможных варианта, где первый — связаться с продавцом и попытаться решить вопрос полюбовно: расторгнуть договор купли-продажи или совместными усилиями снять ограничения.

Скорее всего, до прежнего владельца вы уже не «достучитесь» — такова, опять же, суровая реальность. Следовательно, придется действовать самому: выясните, какой орган, когда и по какой причине наложил ограничения, а дальше — подайте в суд заявление о снятии запрета. Если удастся доказать, что на момент покупки транспорта вы не знали о каких-либо ограничениях, то — возможно, хотя и маловероятно — их снимут.

Третий вариант — с помощью Фемиды расторгнуть договор купли-продажи, ведь в данном случае имеет место существенное нарушение условий соглашения продавцом. Поясним, существенным признается нарушение, повлекшее за собой серьезный ущерб второй стороне, а запрет на регистрационные действия как раз является таковым.

Добавим, что вне зависимости от того, какой путь — второй или третий — выберете вы, лучше заручиться поддержкой хорошего юриста.

автоправо, штрафы, суд, ущерб, возмещение ущерба, арест, подержанные авто, регистрация, продать машину, купить машину, ГИБДД
17 апреля 2019
149