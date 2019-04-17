Что делать, если купил машину с ограничением регистрационных действий

Допустим, вы таки купили «бэушку» с ограничением регистрационный действий — об этом вам любезно сообщили гаишники, отказавшие в переоформлении авто. Как поступить в этой ситуации? Есть три возможных варианта, где первый — связаться с продавцом и попытаться решить вопрос полюбовно: расторгнуть договор купли-продажи или совместными усилиями снять ограничения.

Скорее всего, до прежнего владельца вы уже не «достучитесь» — такова, опять же, суровая реальность. Следовательно, придется действовать самому: выясните, какой орган, когда и по какой причине наложил ограничения, а дальше — подайте в суд заявление о снятии запрета. Если удастся доказать, что на момент покупки транспорта вы не знали о каких-либо ограничениях, то — возможно, хотя и маловероятно — их снимут.

Третий вариант — с помощью Фемиды расторгнуть договор купли-продажи, ведь в данном случае имеет место существенное нарушение условий соглашения продавцом. Поясним, существенным признается нарушение, повлекшее за собой серьезный ущерб второй стороне, а запрет на регистрационные действия как раз является таковым.

Добавим, что вне зависимости от того, какой путь — второй или третий — выберете вы, лучше заручиться поддержкой хорошего юриста.