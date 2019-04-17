Что делать, если купил машину с ограничением регистрационных действий

Подбирая себе подержанный авто, нужно быть начеку, ведь едва ли не каждый второй продавец в той или иной степени обманывает потенциальных покупателей. Одни торговцы умалчивают о существенных технических дефектах машины, дабы получить за нее побольше денег, другие — о юридических проблемах. И если устранить неисправности — пусть и потратив кровно нажитые — вполне реально, то с правовыми нюансами все гораздо сложнее.
Для начала напомним, что ограничение регистрационных действий и арест автомобиля — это совершенно разные процессы. В первом случае владелец эксплуатирует свою машину как ни в чем не бывало, разве что не может ее переоформить или утилизировать. Во втором же — собственнику запрещается использовать транспортное средство полностью или частично. Как вы понимаете, это более серьезное ограничение.