Мошенники придумали новую схему циничного «развода» автовладельцев

Весь расчет — на несовершенство существующей системы. Ведь сегодня, чтобы лишить водителя прав за оставление места ДТП, достаточно лишь показаний мнимого потерпевшего. И если пешеход имеет на руках справку, подтверждающую травмы, у автомобилиста гарантированно будут проблемы… А уж достать такую справку, понятное дело, не самая большая проблема.

Озвучив этот расклад, мошенники предлагают «разойтись миром», если владелец машины заплатить 20—30 тысяч рублей. Притом любители мошеннических схем сначала находят подходящую машину (например, с царапинами на кузове), а затем через украденные базы данных вычисляют контакты хозяина. Выдуманное ДТП «организуют» неподалеку от места стоянки авто.

Естественно, получив такой звонок, не надо паниковать. И уж тем более — отдавать злоумышленникам деньги! Надо вызвать полицию и, скорее всего, «разводилы», не желая «светиться», сами откажутся от своих требований.

А еще «коронакризис» спровоцировал очередную волну автомобильных краж. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», сотрудники полиции «на местах» получают соответствующие «сигналы» чуть ли не каждый день.