ГИБДД заставит каждого водителя возить с собой комплект запасных лампочек

фото АвтоВзгляд
МВД доработало проект поправок в законы «О безопасности дорожного движения», «О госрегистрации транспортных средств» и «О техническом осмотре».По мнению портала «АвтоВзгляд», министерство твердо вознамерилось вдохнуть новую жизнь в массовую коррупцию среди патрульных ГИБДД.

Речь идет о «гениальной» идее безвестного мыслителя из числа полицейских начальников дать возможность инспекторам ГИБДД «на земле» приостанавливать действие диагностической карты у любой проезжающей мимо машины. То есть заметил служивый автомобиль с перегоревшей лампой в фаре или тонировкой, но не только выписал за это штраф, но и еще и заставил автовладельца пройти внеочередной техосмотр. Через процедуру «запрещения эксплуатации транспортных средств».

Исключение — лишь для случаев, когда автомобилист прямо на месте, на глазах полицейского устранит неисправность. То есть заменит потухшую лампочку на новую, сдерет тонировку и тому подобное. Поскольку любая лампочка в машине может перегореть в любой момент, водителям фактически в обязательном порядке придется возить с собой комплект ламп на замену.

Обладателям авто с «ксеноном» или, не дай Бог, «светодиодами» в головном свете — наши особые соболезнования в этом смысле. В новой редакции поправок, подготовленной МВД, кстати, специально подчеркивается, что эксплуатация неисправного автомобиля будут запрещать «незамедлительно»…

фото МВД

А если на месте устранить непорядок не удается, инспектор приостанавливает действие диагностической карты до тех пор, пока автомобилист, ликвидировав неисправность, не пройдет еще раз техосмотр. Не уложился гражданин в 72 часа с ремонтом и прохождением ТО — у него изымается СТС. То есть машина вообще теряет возможность законно передвигаться своим ходом по дорогам. За нарушение — на штрафстоянку! С непонятным механизмом вызволения транспорта оттуда для отправки в неизбежный ремонт.

Да и на эвакуаторе, по большому счету, тоже без СТС авто особо не повозишь. Поскольку редкий автовладелец имеет с собой еще и ПТС, чтобы доказывать всем встречным патрульным, что машина действительно твоя, а не краденная. Заметим также, что и в те самые 72 часа, на которые приостанавливается действие диагностической карты, водителя машины с перегоревшей в пути лампой не оставят в покое. Ведь с 1 марта за езду без этого электронного документа положен штраф в 2000 рублей!

фото МВД

Кроме того, уже сейчас ясно, что существующих пунктов бессмысленного государственного техосмотра просто физически недостаточно для работы по новым, вступающим в силу уже через месяц правилам. Это значит, что для прохождения ТО автомобилистам придется записываться заранее и ждать неизвестно сколько дней. На авральные «72-часовые» техосмотры система уж точно не рассчитана — только «в порядке общей очереди».

И какой же нормальный автовладелец, оказавшись перед лицом инспектора ДПС с перегоревшей лампочкой в фаре, не представит себе печальных перспектив остаться без машины на неопределенный срок, параллельно лишившись кучи денег? Подобные душевные переживания ведут обычно к единственному выводу: надо срочно «договариваться» с гаишником!

Не сомневайтесь, умные люди в полицейских погонах, все у вас получится! На столь тщательно удобренной вами правовой почве коррупция среди сотрудников ГИБДД, вероятно, расцветет пышным цветом.

штрафы, КоАП, ТО, безопасность дорожного движения, техническое обслуживание, ГИБДД, коррупция
29 января 2021
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