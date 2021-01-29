ГИБДД заставит каждого водителя возить с собой комплект запасных лампочек

Речь идет о «гениальной» идее безвестного мыслителя из числа полицейских начальников дать возможность инспекторам ГИБДД «на земле» приостанавливать действие диагностической карты у любой проезжающей мимо машины. То есть заметил служивый автомобиль с перегоревшей лампой в фаре или тонировкой, но не только выписал за это штраф, но и еще и заставил автовладельца пройти внеочередной техосмотр. Через процедуру «запрещения эксплуатации транспортных средств».

Исключение — лишь для случаев, когда автомобилист прямо на месте, на глазах полицейского устранит неисправность. То есть заменит потухшую лампочку на новую, сдерет тонировку и тому подобное. Поскольку любая лампочка в машине может перегореть в любой момент, водителям фактически в обязательном порядке придется возить с собой комплект ламп на замену.

Обладателям авто с «ксеноном» или, не дай Бог, «светодиодами» в головном свете — наши особые соболезнования в этом смысле. В новой редакции поправок, подготовленной МВД, кстати, специально подчеркивается, что эксплуатация неисправного автомобиля будут запрещать «незамедлительно»…