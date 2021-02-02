Почему не нужно бояться покупать подержанный автомобиль, находящийся в залоге

Сегодня на заемные средства покупается каждый второй новый автомобиль. Если быть точнее, то по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на кредитные машины в прошлом году приходилось 45% от общего объема продаж. Причем во многих случаях займы (как автомобильные, так и потребительские) выдаются под залог авто — на более привлекательных для клиента условиях со сниженной процентной ставкой.

Если говорить об автокредитах, то машина находится в залоге у банка до тех пор, пока долг не будет погашен полностью. Что же до потребительского, то финансовая организация имеет право присвоить автомобиль в случае невыполнения клиентом своих обязательств. Ну и, конечно, «залоговый» статус обычно присваивается транспортным средствам, приобретенным в лизинг. Опять же, до тех пор, пока владелец не рассчитается с лизингодателем.

Как бы то ни было, а ситуации в жизни бывают разные — зачастую водителям приходится продавать и залоговые машины. Покупатели же шарахаются от них, как черт от ладана, опасаясь нарваться на мошенников и «попасть на реальные бабки». А зря — жуликов много, но и порядочные граждане еще пока встречаются.