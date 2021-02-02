Почему не нужно бояться покупать подержанный автомобиль, находящийся в залоге

Сегодня на заемные средства покупается каждый второй новый автомобиль. Если быть точнее, то по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на кредитные машины в прошлом году приходилось 45% от общего объема продаж. Причем во многих случаях займы (как автомобильные, так и потребительские) выдаются под залог авто — на более привлекательных для клиента условиях со сниженной процентной ставкой.
Если говорить об автокредитах, то машина находится в залоге у банка до тех пор, пока долг не будет погашен полностью. Что же до потребительского, то финансовая организация имеет право присвоить автомобиль в случае невыполнения клиентом своих обязательств. Ну и, конечно, «залоговый» статус обычно присваивается транспортным средствам, приобретенным в лизинг. Опять же, до тех пор, пока владелец не рассчитается с лизингодателем.
Как бы то ни было, а ситуации в жизни бывают разные — зачастую водителям приходится продавать и залоговые машины. Покупатели же шарахаются от них, как черт от ладана, опасаясь нарваться на мошенников и «попасть на реальные бабки». А зря — жуликов много, но и порядочные граждане еще пока встречаются.
Если вам приглянулся залоговый автомобиль, свяжитесь с продавцом и разузнайте все подробности. Нынешний владелец искреннее, вроде как, рассказывает о своем тяжелом финансовом положении и вынужденных мерах? Тогда имеет смысл дать ему шанс — подъехать на осмотр авто. Обратите особое внимание на документы: убедитесь, что перед вами именно собственник — загляните в его паспорт и сверьте данные с СТС, если ПТС нет.
Да, отсутствие ПТС не должно вас смутить, ведь зачастую документ хранится у кредитора. Другое дело — копия паспорта, которую продавец объясняет утерей оригинала. Это — популярная мошенническая схема. Авто берется в кредит, владелец влезает в долги, запрашивает в ГИБДД дубликат ПТС и перепродает машину, как ни в чем не бывало. А через какое-то время эту самую машину у нового собственника изымает суд.
Если на этапе проверки документов никаких подозрений не возникнет, вам с продавцом (а лучше захватить с собой еще и проверенного юриста) следует нанести визит в офис банка, у которого автомобиль находится в залоге. Ведь перепродажа машины возможна только с разрешения финансовой организации. Но ни в коем случае не верьте торговцу на слово — запросите письменное подтверждение одобрения сделки банком.
— Выкупить транспортное средство у финансовой структуры можно двумя способами: выплатить оставшуюся сумму кредита банку, а остальное владельцу или же переоформить займ на себя. В обоих случаях необходимо заключить договор купли-продажи после разрешения финансовой организации, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в ГК «АвтоСпецЦентр».
Если вы готовы сразу же внести всю сумму (и в банк, и продавцу), то нотариус заверяет соответствующую сделку, а потом о ней оповещается и кредитор. Хотите переоформить займ на себя? Тогда для начала придется доказать свою платежеспособность справками о среднем доходе, после чего заключить с предыдущим владельцем и представителем банка трехсторонний договор переуступки прав долга.
Повторимся, что поскольку риски довольно высоки, лучше заранее позаботиться о том, чтобы весь процесс покупки залогового авто контролировался юристом — человеком, которому вы доверяете. А вот «серые» салоны, торгующие «банковскими» машинами, лучше обходить стороной. Продавцы будут долго напевать вам о безупречной репутации центра и прозрачности сделки. А в итоге — то же, что со злостными частниками: останетесь и без денег, и без машины.