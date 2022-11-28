«Незамерзайка» с метанолом может быть легализована в России

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Национальный автомобильный союз (НАС) предлагает отменить запрет на производство омывающей жидкости, в составе которой есть метиловый спирт. Это решение, вероятно, облегчит многим водителям вождение зимой. Кстати, в северных странах такую «незамерзайку» широко используют до сих пор.
Виктор Васильев

Президент НАС Антон Шапарин отмечает, что в стране часто нарушается запрет на выпуск «метанольной омывайки». Что подтверждается контрольными закупками Роспотребнадзора, во время которых регулярно выявляют подобную продукцию.

Напомним, что раньше эту жидкость некоторые граждане употребляли как суррогат алкоголя. В результате получали тяжелейшие отравления, что и стало причиной запрета использования этого спирта.

Однако нормальный водитель никогда не станет пить подобную жидкость, а при заливке в бачок вреда здоровью она не причиняет. Кстати, жители Финляндии и Норвегии до сих пор охотно применяют такую автохимию. Ведь она гораздо эффективнее удаляет грязь с «лобовухи».

Дабы запрет был снят, Антон Шапарин направил премьер-министру России Михаилу Мишустину соответствующее письмо.

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28 ноября 2022
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