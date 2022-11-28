«Незамерзайка» с метанолом может быть легализована в России

Президент НАС Антон Шапарин отмечает, что в стране часто нарушается запрет на выпуск «метанольной омывайки». Что подтверждается контрольными закупками Роспотребнадзора, во время которых регулярно выявляют подобную продукцию.

Напомним, что раньше эту жидкость некоторые граждане употребляли как суррогат алкоголя. В результате получали тяжелейшие отравления, что и стало причиной запрета использования этого спирта.

Однако нормальный водитель никогда не станет пить подобную жидкость, а при заливке в бачок вреда здоровью она не причиняет. Кстати, жители Финляндии и Норвегии до сих пор охотно применяют такую автохимию. Ведь она гораздо эффективнее удаляет грязь с «лобовухи».

Дабы запрет был снят, Антон Шапарин направил премьер-министру России Михаилу Мишустину соответствующее письмо.