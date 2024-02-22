В свое время СМИ и разнообразные блогеры-военкоры много рассуждали об американских Abrams M1A1 и какой эффект они окажут на ход СВО, оказавшись на линии боевого соприкосновения. Судя по всему, ничего путного они там исполнить не смогли.

Неофициальные данные, проскочившие по некоторым военкорским телеграм-каналам, свидетельствуют, что опыт применения американских танков Abrams M1A1 на Украине признан натовцами неудовлетворительным. Напомним, что боле 30 машин этого типа прибыли в распоряжение ВСУ в начале осени 2023-го. И с тех пор никак не проявили себя в боевых условиях – судя по имеющимся в инфополе свидетельствам. В открытом доступе имеются лишь редкие видео, где показано, как Abrams едет куда-то по какой-то дороге. Последний из опубликованных роликов якобы снят поблизости от находящейся на грани захвата российскими войсками Авдеевки.

Согласно информации военкоров, грунты, характерные для Украины, оказались слишком сложными для преодоления тяжелыми Abrams. Кроме того, перспективы полноценного применения боевой машины обнулил тотальный дефицит авиационного керосина, который требуется для работы его газотурбинного двигателя. Из-за этого американские танки перемещались по территории страны 404 преимущественно на тягачах. По неподтвержденным данным, два из «украинских» Abrams были сожжены российскими войсками в ходе таких перевозок. Ко всему прочему, машины преследовали постоянные поломки, многие из которых устранить в существующих условиях было невозможно.

В конце концов, натовскому командованию эта история надоела и все американские танки на данный момент уже якобы вывезены в Польшу и далее отправятся в Германию.