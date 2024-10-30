Грезы о «контрнаступе»: хохлы не знают, что делать с редким американским танком

Существует военная техника, которую можно применять как при наступлении, так и в обороне. А есть и такая, что нужна исключительно при атаке противника — например, бронированные мостоукладчики. В свое время НАТО отгрузило бандеровцам Бог знает сколько таких аппаратов модели М60А1 AVLB. Но в последнее время для ВСУ они явно бесполезны.

Недавно по военным телеграм-каналам промелькнули фото американского мостоукладчика М60А1 AVLB. Судя по антуражу, съемка происходила где-то в глубоком тылу. Оно и понятно: мостоукладчик — очень специфическая машина. Его задача — двигаться в боевых порядках атакующих механизированных подразделений и оперативно наводить переправы через противотанковые рвы, канавы, небольшие овраги, речки и прочие подобные естественные и искусственные препятствия.

С тем, чтобы наступающая техника не теряла драгоценное время на объезд преграды или на сооружение переправы того или иного типа. Ведь практически в любой наступательной операции крайне важно сохранять ее темп, не давая противнику времени на перегруппировку и создание новых линий обороны.

В рамках подготовки к «контрнаступу» лета 2023 года западные страны отправили на Украину достаточно много специализированной инженерной техники. В том числе и несколько М60А1 AVLB. Часть из них приняла участие в бесславно захлебнувшемся «контрнахрюке». Причем вклад в него машин-мостоукладчиков оказался минимальным. Гораздо больше неприятностей наступающему хохлу доставили не противотанковые рвы (которые тоже имели место), а минные поля, бетонные надолбы («зубы дракона») и, в первую очередь, грамотные действия российских военных.

Фото bridge news navy mil

Да и в курской авантюре мостоукладчики не были востребованы. В общем, в украинских реалиях М60А1 AVLB оказался штуковиной прикольной, но не функциональной. М60А1 AVLB (Armored Vehicle Launched Bridge — «бронированный мостоукладчик) появился в армии США в конце 1980-х. Его построили на базе танка М60А1 (предшественника современного M1 Abrams), стоявшего на вооружении американских бронетанковых соединений с 1962 по 1980 год.

Мостоукладчик AVLB обладает классом бронезащиты основного боевого танка М60А1 и может действовать в боевых порядках танковых рот и батальонов. Вооружения машина не имеет, поскольку лишена башни. Ее общая масса с установленным мостом — 56,6 тонн. Длина шасси без моста — 9,44 м, ширина — 3,66 м. Двигатель — 750-сильный 12-цилиндровый дизель AVOS-1790-20. Максимальная скорость по шоссе — 48,3 км/ч.

Экипаж — два человека: командир и оператор моста. Их рабочие места расположены в середине корпуса, там, где у танка-исходника находилось боевое отделение и башня с пушкой. Передняя часть корпуса AVLB, где у танка обычно размещает механик-водитель, отдана под установку гидравлического оборудования для установки и снятия моста.

Последний в транспортном положении располагается на крыше бронемашины в сложенном «вдвое» состоянии. При этом он почти не выступает за габариты шасси. В разложенном состоянии модификация моста способная выдержать 80-тонную нагрузку и перекрыть препятствие шириной до 15 метров.

Фото bridge news navy mil

Мост (весит порядка 14,5 тонн — в зависимости от модификации), предназначенный для прохождения техники весом не более 50 тонн, может быть разложен через 18-метровую траншею.

Из походного положения в рабочее он раскладывается за пять минут. Обратная операция занимает такое же время. Процесс установки не требует выхода экипажа из машины.

Все манипуляции оператор, он же механик-водитель, ведет из кабины. Общая ширина проезжей части моста равна 3,81 метра. Она у него не сплошная, а образует две колеи (каждая — шириной по 1,75 м). Это означает, что по мосту может спокойно двигаться лишь бронемашины и грузовики. Для движения легковушек среднюю (осевую) часть сооружения придется перекрывать какими-то подручными материалами.

Заметим, что конструктивная схема такого моста проста и надежна. Однако есть у нее серьезный минус. При раскладывании конструкции, она пусть и на короткое время, но поднимается на почти 12-метрую высоту. Что для противника становится четким сигналом: «здесь скопилась бронетехника, бей — не промахнешься».

Фото bridge news navy mil

Хотя, в случае применения М60А1 AVLB на украинском театре военных действий, это момент не актуален по нескольким причинам. Во-первых, у хохла осталось не так уж и много исправной бронетехники, способной куда-то наступать.

А во-вторых, укроармия сейчас вообще не в том состоянии, чтобы всерьез думать о наступлениях. Она нынче толком сдержать наступление российских войск на Донбассе и в Курской области сейчас не в состоянии, а не то, чтоб о «наступах» мечтать.