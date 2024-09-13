Дохлая «змея»: на Украине уничтожен турецкий броневик Cobra 2

Турецкая военная промышленность уже изрядно нажилась за время СВО на поставках бандеровцам различного вооружения. Среди которого как минимум несколько десятков защищенных автомобилей Cobra 2. Которые теперь регулярно горят на линии фронта.

Бронированная машина Cobra 2 выпускается компанией Otokar. Сейчас в интересах турецкой армии, а также на экспорт (в том числе и в «страну 404»), изготавливается второе поколение броневика. Его первые поставки для турецких ВС датируются 2014-2015 годами.

Официально никто не объявлял о поставках «Кобры» укронацистам. Между тем, весной 2023 года в сети оказались кадры, на которых был запечатлен как минимум один железнодорожный эшелон с этими «змеями», двигающийся по территории Румынии в сторону украинской границы.

А позднее в телеграм-каналах начали мелькать свидетельства того, что эти турецкие бронемашины используются украинскими формированиями. Недавно, например, были опубликованы фото доказательства уничтожения очередной «турецкой змеюки» в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Фото cobrallreddite.com

Что же представляет собой эта машина? Перед нами — представитель крайне популярного в вооруженных силах стран НАТО класса боевых машин — MRAP — броневиков с повышенной защитой от мин и взрывных устройств.

Очень полезный тип военного ТС для борьбы со всевозможными партизанами и подпольщиками-повстанцами на оккупированных территориях типа Афганистана, Ирака, Ливии и т.п. Турки используют Cobra 2 в ходе военных действий против курдов, а также на захваченной ими части территории Сирии.

Конструктивно аппарат построен на полноприводном капотном шасси 4х4. Оно создано на базе усовершенствованной ходовой части американского HMMWV. Кабина водителя и отсек для десантников интегрированы в общий объем бронекузова, обеспечивающего защиту лишь от легкого стрелкового оружия.

Любопытно, что на сайте производителя точные параметры защиты не указаны: ни класс бронирования в соответствии с натовским стандартом STANAG 4569, ни даже максимальная мощность взрывного устройства, при срабатывании которого людям, находящимся внутри, ничего не угрожает.

Фото defenzeotocar.com

Габариты броневика — 6400х2500х2300 мм. Масса — 14 500 кг. Дорожный просвет — 400 мм. Грузоподъемность (в зависимости от модификации) — до трех тонн.

Автомобиль в состоянии преодолевать брод глубиной до 1 метра. Двигатель — 360-сильный турбодизель. Трансмиссия — 6-ступенчатый «автомат». Есть межколесные и межосевая блокировки, а также лебедка для самовытаскивания. Максимальная скорость по шоссе -110 км/ч.

Стандартное вооружение — 12,7-мм крупнокалиберный пулемет. У поставленных хохлу машин он смонтирован на крыше в небольшой башенке, тут же сидит стрелок. Для турецких ВС выпускаются модификации, где вместо башни устанавливается дистанционно-управляемый боевой модуль с таким же пулеметом.

ВСУ такая роскошь не досталась. Экипаж Cobra 2 — водитель и стрелок. В десантном отделении может быть размещено до девяти человек. Для входа-выхода из машины используются четыре боковые двери и одна задняя.

Хохлы чаще всего используют Cobra 2, как и прочие MRAP, в качестве эрзац-БМП и БТР. А иной раз и для огневой поддержки своей пехоты — вместо танков! Что автоматически ведет к большим потерям не только от воздействия российских противотанковых средств и дронов-камикадзе, но и даже от огня крупнокалиберных пулеметов.

Не говоря уже о 30-мм автоматических пушках российских БТР-82 и всех разновидностей отечественных БМП и БМД. Так что очередная умерщвленная турецкая «змеюка» — явно не последняя...