Дохлая «змея»: на Украине уничтожен турецкий броневик Cobra 2

Бронированная машина Cobra 2 выпускается компанией Otokar. Сейчас в интересах турецкой армии, а также на экспорт (в том числе и в «страну 404»), изготавливается второе поколение броневика. Его первые поставки для турецких ВС датируются 2014-2015 годами.
Официально никто не объявлял о поставках «Кобры» укронацистам. Между тем, весной 2023 года в сети оказались кадры, на которых был запечатлен как минимум один железнодорожный эшелон с этими «змеями», двигающийся по территории Румынии в сторону украинской границы.
А позднее в телеграм-каналах начали мелькать свидетельства того, что эти турецкие бронемашины используются украинскими формированиями. Недавно, например, были опубликованы фото доказательства уничтожения очередной «турецкой змеюки» в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Что же представляет собой эта машина? Перед нами — представитель крайне популярного в вооруженных силах стран НАТО класса боевых машин — MRAP — броневиков с повышенной защитой от мин и взрывных устройств.
Очень полезный тип военного ТС для борьбы со всевозможными партизанами и подпольщиками-повстанцами на оккупированных территориях типа Афганистана, Ирака, Ливии и т.п. Турки используют Cobra 2 в ходе военных действий против курдов, а также на захваченной ими части территории Сирии.
Конструктивно аппарат построен на полноприводном капотном шасси 4х4. Оно создано на базе усовершенствованной ходовой части американского HMMWV. Кабина водителя и отсек для десантников интегрированы в общий объем бронекузова, обеспечивающего защиту лишь от легкого стрелкового оружия.
Любопытно, что на сайте производителя точные параметры защиты не указаны: ни класс бронирования в соответствии с натовским стандартом STANAG 4569, ни даже максимальная мощность взрывного устройства, при срабатывании которого людям, находящимся внутри, ничего не угрожает.
Габариты броневика — 6400х2500х2300 мм. Масса — 14 500 кг. Дорожный просвет — 400 мм. Грузоподъемность (в зависимости от модификации) — до трех тонн.
Автомобиль в состоянии преодолевать брод глубиной до 1 метра. Двигатель — 360-сильный турбодизель. Трансмиссия — 6-ступенчатый «автомат». Есть межколесные и межосевая блокировки, а также лебедка для самовытаскивания. Максимальная скорость по шоссе -110 км/ч.
Стандартное вооружение — 12,7-мм крупнокалиберный пулемет. У поставленных хохлу машин он смонтирован на крыше в небольшой башенке, тут же сидит стрелок. Для турецких ВС выпускаются модификации, где вместо башни устанавливается дистанционно-управляемый боевой модуль с таким же пулеметом.
ВСУ такая роскошь не досталась. Экипаж Cobra 2 — водитель и стрелок. В десантном отделении может быть размещено до девяти человек. Для входа-выхода из машины используются четыре боковые двери и одна задняя.
Хохлы чаще всего используют Cobra 2, как и прочие MRAP, в качестве эрзац-БМП и БТР. А иной раз и для огневой поддержки своей пехоты — вместо танков! Что автоматически ведет к большим потерям не только от воздействия российских противотанковых средств и дронов-камикадзе, но и даже от огня крупнокалиберных пулеметов.
Не говоря уже о 30-мм автоматических пушках российских БТР-82 и всех разновидностей отечественных БМП и БМД. Так что очередная умерщвленная турецкая «змеюка» — явно не последняя...