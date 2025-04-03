ВСУ похвастались боевой машиной американского спецназа

Нет-нет, да и выплывают на свет божий факты поставок американцами киевскому режиму не пожилой боевой техники, а вполне современных машин, стоящих на вооружении армии США. Так, совсем недавно вскрылось присутствие в зоне конфликта легкого тактического автомобиля M1297 A-GMV.

Хохлы «засветили» современный военный джип, которого на Украине как бы нет

Возможно, «слив» информации о засекреченных поставах американского военного внедорожника M1297 A-GMV на Украину хохол сделал совершенно случайно. Хотя кто их там разберет... Как бы то ни было, но в каком-то из официальных украинских телеграм-каналов было опубликовано несколько фото.

На них солдатики в камуфляже принимают крутые позы на фоне боевых машин. Сообщается, что это, мол, 6-й отдельный полк сил спецопераций ВСУ «Рейнджер». Элитный спецназ, в общем. Так вот, среди прочей техники, в фотосессии поучаствовало интересующее нас военное транспортное средство — M1297 A-GMV.

Под таким обозначением ее используют американские армейские спецназовцы. Она же (возможна разница в комплектациях) под названием Flyer 72 служит в воздушно-десантных подразделениях армии США. Ну а неофициально возит еще и бандеровский спецназ, как выяснилось.

Фото: mavink.com

Надо сказать, что это более чем актуальное боевое ТС для американских ВС. M1297 A-GMV/Flyer 72 стал поступать в заокеанские войска совсем недавно (по меркам боевой техники) — в 2019 году. А в 2020 машина впервые приняла участие в учениях НАТО на территории Хорватии.

Компанией-разработчиком этого «военного джипа» считается компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS). Автомобиль создавался как универсальная платформа, которую можно легко и быстро переконфигурировать под изменяющиеся боевые задачи.

В основе конструкции — силовая пространственная рама с двигателем, трансмиссией и ходовой частью. На нее можно при необходимости «навешивать» детали кузова, остекление, дополнительное бронирование, то или иное вооружение, менять количество пассажиров и грузовое пространство. Еще одним ключевым требованием к аппарату была возможность перевозить его в «брюхе» транспортного самолета С-130 или вертолета Chinook.

Базовые габариты Flyer 72 (M1297 A-GMV) составляют 4620x1830 x1840 мм. В зависимости от конкретной комплектации она может быть и заметно длиннее, и шире, и выше. Полная масса — 5080 кг, причем полезная нагрузка составляет до 2585 кг. Экипаж (опять же, в зависимости от компоновки) составляет от пяти до девяти солдат в полной экипировке.

Фото: mavink.com

В движение «тактический джип» приводит 2-литровый дизельный мотор GM JP8 с двойным турбонаддувом мощностью 195 л.с. С ним «Флаер» разгоняется до 150 км/ч. Трансмиссия — 4х4, с подключаемым передним приводом. КП — 6-ступенчатый «автомат», работающий в паре с раздаточной коробкой, оснащенной понижающей передачей.

M1297 A-GMV вооружен крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом Browning M2 на крыше и 7,62-мм пулеметом M240 на специальном боковом «станке» возле переднего пассажира. Здесь, кстати, водитель сидит по центру, а по бокам от него могут разместиться двое.

Любопытный факт. Когда в американском сенате еще в 2018 году обсуждалась закупка для армии первой партии боевых машин на платформе Flyer 72, выяснилось, что стоимость каждого такого ТС вдвое(!) выше закупочной цены старого доброго HMMWV — аж по 271 000 долларов за экземпляр.

И вот эти «нефритовые» тактические M1297 A-GMV оказались у ВСУ. Скорее всего, американцы просто желают проверить их работоспособность в реальных боевых условиях. Что не предполагает поставок существенного количества таких машин бандеровцам.

Фото: mavink.com

Тем не менее, десяток-другой такой техники укронацистам пригодятся. Будут ездить в безуспешные и кровавые «накаты» на российские позиции (как на границе Белгородской области) не только на мотоциклах и китайских багги, но и на модных «американцах». С аналогичным самоубийственным результатом.