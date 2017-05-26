Русская LADA против китайской Chery: чьи машины круче

Тогда, напомним, главный дизайнер Chery Джеймс Хоуп довольно нелицеприятно отозвался о последних творческих успехах своего не менее именитого коллеги Стива Маттина, ныне работающего на АВТОВАЗ.

Отвечая на вопросы журналистов, он, в частности, заметил, что «команда тольяттинских специалистов провела действительно превосходную работу — внешность новых автомобилей АВТОВАЗа в полной мере соответствует русскому характеру— упорному, смелому и прямому».

– Однако — уточнил г-н Хоуп, если говорить о шансах этих машин завоевать симпатии глобального покупателя, то я бы высказался более осторожно: не исключено, что все же когда-нибудь LADA XRAY и Vesta будет сопутствовать успех на мировом рынке…

Портал «АвтоВзгляд» поинтересовался у бывшего художника Volvo, а ныне шеф-дизайнера АВТОВАЗа, не обиделся ли он на «шпильку» мэтра, до перехода к китайцам трудившегося в GM и Ford?