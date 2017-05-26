Русская LADA против китайской Chery: чьи машины круче

Фото: Вячеслав Василенко
Дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин ответил на критику Джеймса Хоупа из Chery, прозвучавшую в кулуарах Шанхайского автосалона-2017. Чем закончилась «битва» двух титанов отрасли, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Тогда, напомним, главный дизайнер Chery Джеймс Хоуп довольно нелицеприятно отозвался о последних творческих успехах своего не менее именитого коллеги Стива Маттина, ныне работающего на АВТОВАЗ.

Отвечая на вопросы журналистов, он, в частности, заметил, что «команда тольяттинских специалистов провела действительно превосходную работу — внешность новых автомобилей АВТОВАЗа в полной мере соответствует русскому характеру— упорному, смелому и прямому».

– Однако — уточнил г-н Хоуп, если говорить о шансах этих машин завоевать симпатии глобального покупателя, то я бы высказался более осторожно: не исключено, что все же когда-нибудь LADA XRAY и Vesta будет сопутствовать успех на мировом рынке…

Портал «АвтоВзгляд» поинтересовался у бывшего художника Volvo, а ныне шеф-дизайнера АВТОВАЗа, не обиделся ли он на «шпильку» мэтра, до перехода к китайцам трудившегося в GM и Ford?

  • Фото: Вадим Устинов
  • Фото: Вячеслав Василенко

– Глядя на обилие представленных на мировом рынке автомобилей, — не уклонился от острого вопроса г-н Маттин, — продукты LADA на их фоне выглядят более, чем актуально. Понятное дело, что дизайн любого проекта следует оценивать с точки зрения заложенных бюджетов, и в этом отношении мы добились очень многого. Конечно, продукция АВТОВАЗа прежде всего ориентирована на российских потребителей, а копировать готовые идеи с машин, пусть даже и успешно продающихся в Европе, мы не намерены. У нас собственная концепция.

  • Фото: Вячеслав Василенко
  • Фото: Вячеслав Василенко

– Мы не навязываем российским покупателям то, что «Лада» — это принципиально русский дизайн, — подчеркнул маэстро, — и поэтому ее необходимо покупать. Отнюдь, потребители выбирают нас сами, и успешные продажи LADA Vesta — отличное тому подтверждение, и значит я не зря занимаю свое кресло.

– В то же время, — добавил г-н Маттин, — мы работаем над тем, чтобы создать продукт, актуальный и для европейского рынка. Поэтому я не согласен с тем, что сказал Джеймс Хоуп: наши автомобили имеют определенное рыночное позиционирование, и если он сравнивает их с какими-нибудь Ford или Opel, то это попросту некорректно. Эти машины играют в другом ценовом сегменте, а значит и обладают иным качеством исполнения. Быть может представитель Chery хотел тем самым подчеркнуть значимость своей компании, но лично я еще не увидел ни одного интересного продукта из-под пера Хоупа на его новом месте.

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26 мая 2017
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