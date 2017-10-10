Пять самых дешевых иномарок на российском рынке

Фото: Михаил Ковалев
Буквально пару лет назад бюджетными автомобилями мы называли те, что стоили не дороже 500 000 рублей. Сегодня за эти же машины продавцы хотят вдвое больше. Впрочем, на рынке еще остались экземпляры, которые не перескакивают через ценовую планку в полмиллиона рублей.
Вячеслав Василенко

Пока одни покупают LADA, другие присматриваются к изделиям импортного автопрома. Только вот в означенный бюджет их укладывается не так уж и много. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие машины и чем они порадуют покупателя за эти деньги.

Фото: фирмы-производителя

FAW V5

Да, не удивляйтесь: это чудо техники из Китая пятилетней давности до сих пор присутствует на нашем рынке. Точнее, официально V5 уже не продают, но у дилеров запасы еще остались.

Из особенностей стоит выделить неплотно закрывающиеся двери, кузовные зазоры с ладонь, через раз попадающий в нужную передачу рычаг и разрывающий ушные перепонки рев мотора, который к тому же еще и практически не тянет. Мощности в 102 силенки ему явно не хватает, а при движении в горку седан и вовсе хоть руками толкай.

Зато можно похвастаться перед соседями наличием двух подушек безопасности, кондиционера, антиблокировочной системы тормозов и даже «музыки», тщетно пытающейся заглушить скрип салонного пластика и рев движка. А что вы хотели за 399 000 рублей? Главное, что руль, педали и кресла тут все-таки есть.

Фото: фирмы-производителя

DATSUN ON-DO

«Датсун» — чем не иномарка, пусть и созданная на агрегатах тольяттинской LADA Granta? Шильдик то японский висит, а значит — выше нос!

И пусть для обгонов на трассе вам придется добавлять в топливный бак кокаин, ибо 87-сильному вазовскому мотору так просто не разогнаться. Зато с горки Datsun летит — только успевай тормозить. Кстати, тормозные механизмы у седана стали гораздо лучше, нежели те, что устанавливались на начальном этапе продаж, улучшилась и эргономика салона.

А вот подушка безопасности в авто за 444 000 рублей положена только водителю. Вероятно, в качестве вознаграждения за выбор базовой (читай — голой) версии On-DO. Спасибо, что хоть есть ABS и функция распределения тормозных усилий.

Фото: фирмы-производителя

RAVON NEXIA

Да кому теперь какая разница — Daewoo или Ravon, главное — Nexia. И по-прежнему с узбекским акцентом. В арсенале подретушированного седана имеется вполне себе вменяемый агрегат о 106 «скакунах», механическая КП и довольно скудный набор встроенного оборудования.

Впрочем, приятно уже то, что в первоначальной комплектации есть адекватная аудиосистема с возможностью подключения дополнительных USB-устройств и поддержкой МР3-формата. Во всяком случае, будет не скучно перевозить в салоне дыни.

А еще потенциальных покупателей наверняка порадует инициированное производителем специальное предложение, позволяющее купить автомобиль на 30 000 рублей дешевле ранее заявленного прайса — за 449 000 «деревянных».

Фото: фирмы-производителя

RAVON R2

Еще один представитель семейства Ravon — миниюатюрный хетчбэк, укомплектованный откровенно дохлым 85-сильным двигателем, но зато с четырехступенчатой автоматической коробкой. Да, она задумчива и невнятна, но по крайней мере не заставит ныть ваши икроножные мышцы в пробках.

Среди прочих опций — электроусилитель руля, беспроводной Bluetooth-модуль, центральный замок, крепление для детских кресел ISOFIX и электрические стеклоподъемники на передних дверях.

Ах, да — что еще немаловажно, рулевое колесо выкрашено в модный серебристый цвет. С учетом действующей акции ценник на авто стартует с отметки в 439 000 рублей.

Фото: фирмы-производителя

FAW OLEY

Более навороченный и менее ужасный внешне китайский седан с любопытным для нашего слуха именем Oley предлагается со скидкой в 12 000 рублей. Таким образом, за 491 000 «деревянных» клиенту достанется машина с 1,5-литровым мотором и послушной, но медленной четырехдиапазонной АКП производства японской фирмы Aisin.

Кроме того, владельцы автомобиля получат кондиционер, пару подушек безопасности, аудиоситему с CD и USB, а также полный электропакет.

Если хорошенько поискать, то у дилеров можно найти китайскую Олю 2015 года рождения. В этом случае получится сэкономить еще около 50 000 рублей. Уже пошли шерстить Google, или все-таки решили остановиться на LADA?

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10 октября 2017
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