Пять самых дешевых иномарок на российском рынке

FAW V5

Да, не удивляйтесь: это чудо техники из Китая пятилетней давности до сих пор присутствует на нашем рынке. Точнее, официально V5 уже не продают, но у дилеров запасы еще остались.

Из особенностей стоит выделить неплотно закрывающиеся двери, кузовные зазоры с ладонь, через раз попадающий в нужную передачу рычаг и разрывающий ушные перепонки рев мотора, который к тому же еще и практически не тянет. Мощности в 102 силенки ему явно не хватает, а при движении в горку седан и вовсе хоть руками толкай.

Зато можно похвастаться перед соседями наличием двух подушек безопасности, кондиционера, антиблокировочной системы тормозов и даже «музыки», тщетно пытающейся заглушить скрип салонного пластика и рев движка. А что вы хотели за 399 000 рублей? Главное, что руль, педали и кресла тут все-таки есть.