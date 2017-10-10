Пять самых дешевых иномарок на российском рынке

Пока одни покупают LADA, другие присматриваются к изделиям импортного автопрома. Только вот в означенный бюджет их укладывается не так уж и много. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие машины и чем они порадуют покупателя за эти деньги.
FAW V5
Да, не удивляйтесь: это чудо техники из Китая пятилетней давности до сих пор присутствует на нашем рынке. Точнее, официально V5 уже не продают, но у дилеров запасы еще остались.
Из особенностей стоит выделить неплотно закрывающиеся двери, кузовные зазоры с ладонь, через раз попадающий в нужную передачу рычаг и разрывающий ушные перепонки рев мотора, который к тому же еще и практически не тянет. Мощности в 102 силенки ему явно не хватает, а при движении в горку седан и вовсе хоть руками толкай.
Зато можно похвастаться перед соседями наличием двух подушек безопасности, кондиционера, антиблокировочной системы тормозов и даже «музыки», тщетно пытающейся заглушить скрип салонного пластика и рев движка. А что вы хотели за 399 000 рублей? Главное, что руль, педали и кресла тут все-таки есть.
DATSUN ON-DO
«Датсун» — чем не иномарка, пусть и созданная на агрегатах тольяттинской LADA Granta? Шильдик то японский висит, а значит — выше нос!
И пусть для обгонов на трассе вам придется добавлять в топливный бак кокаин, ибо 87-сильному вазовскому мотору так просто не разогнаться. Зато с горки Datsun летит — только успевай тормозить. Кстати, тормозные механизмы у седана стали гораздо лучше, нежели те, что устанавливались на начальном этапе продаж, улучшилась и эргономика салона.
А вот подушка безопасности в авто за 444 000 рублей положена только водителю. Вероятно, в качестве вознаграждения за выбор базовой (читай — голой) версии On-DO. Спасибо, что хоть есть ABS и функция распределения тормозных усилий.
RAVON NEXIA
Да кому теперь какая разница — Daewoo или Ravon, главное — Nexia. И по-прежнему с узбекским акцентом. В арсенале подретушированного седана имеется вполне себе вменяемый агрегат о 106 «скакунах», механическая КП и довольно скудный набор встроенного оборудования.
Впрочем, приятно уже то, что в первоначальной комплектации есть адекватная аудиосистема с возможностью подключения дополнительных USB-устройств и поддержкой МР3-формата. Во всяком случае, будет не скучно перевозить в салоне дыни.
А еще потенциальных покупателей наверняка порадует инициированное производителем специальное предложение, позволяющее купить автомобиль на 30 000 рублей дешевле ранее заявленного прайса — за 449 000 «деревянных».
RAVON R2
Еще один представитель семейства Ravon — миниюатюрный хетчбэк, укомплектованный откровенно дохлым 85-сильным двигателем, но зато с четырехступенчатой автоматической коробкой. Да, она задумчива и невнятна, но по крайней мере не заставит ныть ваши икроножные мышцы в пробках.
Среди прочих опций — электроусилитель руля, беспроводной Bluetooth-модуль, центральный замок, крепление для детских кресел ISOFIX и электрические стеклоподъемники на передних дверях.
Ах, да — что еще немаловажно, рулевое колесо выкрашено в модный серебристый цвет. С учетом действующей акции ценник на авто стартует с отметки в 439 000 рублей.
FAW OLEY
Более навороченный и менее ужасный внешне китайский седан с любопытным для нашего слуха именем Oley предлагается со скидкой в 12 000 рублей. Таким образом, за 491 000 «деревянных» клиенту достанется машина с 1,5-литровым мотором и послушной, но медленной четырехдиапазонной АКП производства японской фирмы Aisin.
Кроме того, владельцы автомобиля получат кондиционер, пару подушек безопасности, аудиоситему с CD и USB, а также полный электропакет.
Если хорошенько поискать, то у дилеров можно найти китайскую Олю 2015 года рождения. В этом случае получится сэкономить еще около 50 000 рублей. Уже пошли шерстить Google, или все-таки решили остановиться на LADA?