LADA Vesta SW: машина для трех детей и двух взрослых

Мы решили выяснить, какой должна быть машина, хорошо приспособленная как для перевозки детей, так и для всех прочих «народнохозяйственных нужд» среднестатистического автовладельца. Но, как показывает редакционный опыт тест-драйвов сотен машин практически всех марок и моделей, представленных в нашей стране, удобство «детского» применения конкретного авто слабо зависит от его размера, цены или шильдика на капоте. Поэтому мы решили выявить некие общие критерии «детской ориентации» машины. И в качестве своеобразного «подопытного экземпляра» решили использовать одну из самых последних новинок российского авторынка — универсал LADA Vesta SW. Не в последнюю очередь и потому, что этот универсал по соотношению цена/качество — одно из самых «вкусных» предложений в сегменте. Итак, с точки зрения мест водителя и пассажиров, это, в принципе, та же LADA Vesta. Только с «универсальным» грузовым отсеком и, соответственно, пятой дверью вместо багажника у одноименного седана.
Ну, и с 575 литрами полезного объема (до крыши) за спинками сидений против 480 литров у одноименного седана. «Завалив» спинки заднего дивана, в SW можно получить уже 825 литров грузового пространства. Но тут требуются некоторые оговорки, вызванные как раз наличием малыша, которого, как ни сажай машину, а перевозить в безопасности (читай, в детском кресле) — нужно. Подобные не очень очевидные на первый взгляд нюансы, связанные с перевозкой детей, просто необходимо иметь в виду еще на стадии выбора модели при покупке машины. И для начала имеет смысл принципиально разобраться с удобством доступа к детскому креслу в принципе.