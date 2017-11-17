LADA Vesta SW: машина для трех детей и двух взрослых

Например, для взрослого, если задняя дверь транспортного средства не распахивается на большой угол, это не более чем мелкое неудобство. Но если вам приходится по несколько раз на дню усаживать в кресло, а затем извлекать из него своего «мелкого», ширина раскрытия задних пассажирских дверей быстро превратиться в очень важный параметр. Скажем больше: американский Страховой институт дорожной безопасности ( IIHS) проводит регулярные тесты разных моделей авто на предмет удобства установки детских кресел, пристегивания ребенка и прочих манипуляций, связанных с транспортировкой детей. И порой оказывается, что большие, дорогие и, казалось бы, по определению удобные авто проигрывают более компактным и бюджетным моделям.

В России подобного авторитетного тестирования, как мы понимаем, и в обозримом будущем не предвидится. Однако в случае с нашей «подопытной» LADA Vesta SW можно смело утверждать, что с удобством установки детских автокресел и возможностью «обслуживания» ребенка тут все хорошо. Пассажирские двери, как задние, так и передние, раскрываются на большущий угол, открывая легкий доступ в салон. В задних сиденьях Vesta SW предусмотрены скобы креплений стандарта ISOFIX для двух детских кресел. Оговоримся, что не стоит «обожествлять» это способ установки автокресел. Хотя бы потому, что ISOFIX изначально рассчитан на вес ребенка весом не более 18 кг. А иные способы фиксации автокресла обеспечивают не худшую защиту.

Главное — чтобы само изделие было из качественных материалов и имело продуманную конструкцию. В принципе, в Vesta SW сзади можно уместить три детских кресла — два на ISOFIX по краям и одно «под ремень» в середине между ними. На переднее пассажирское сиденье, кстати, тоже можно пристроить кресло для отпрыска. В том числе, и младенческое кресло-люльку. При этом очень важно не забыть деактивировать подушку безопасности переднего пассажира. Чтобы в случае ДТП она не долбанула по установленной «спиной вперед» детской люльке. Наличием этой возможности Vesta отличается от многих популярных одноклассников. Выключатель «подушки» у Vesta долго искать не придется. Он расположен там же, где и у многих моделей иных марок — на торце торпедо, где оно сходится с пластиком передней пассажирской двери. Так или иначе, но многодетные родители могут быть спокойны: троих отпрысков за раз Vesta SW перевезти вполне в состоянии. Или трех детей и одного взрослого (например, мамы) — на заднем диване между креслами с ISOFIX у дверей.