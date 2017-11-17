LADA Vesta SW: машина для трех детей и двух взрослых

Последние жесткие изменения в правилах перевозки детей в машине отодвинули на задний план такие, на первый взгляд, «скучные» вопросы, как удобство размещения детского автокресла в том или ином авто, и насколько комфортно будут себя при этом чувствовать остальные седоки и их поклажа. А ведь с этими проблемами, особенно когда в семье два или три ребенка, приходится чуть ли не ежедневно сталкиваться тысячам автовладельцев при перевозке своих отпрысков.
Максим Строкер

Мы решили выяснить, какой должна быть машина, хорошо приспособленная как для перевозки детей, так и для всех прочих «народнохозяйственных нужд» среднестатистического автовладельца. Но, как показывает редакционный опыт тест-драйвов сотен машин практически всех марок и моделей, представленных в нашей стране, удобство «детского» применения конкретного авто слабо зависит от его размера, цены или шильдика на капоте. Поэтому мы решили выявить некие общие критерии «детской ориентации» машины. И в качестве своеобразного «подопытного экземпляра» решили использовать одну из самых последних новинок российского авторынка — универсал LADA Vesta SW. Не в последнюю очередь и потому, что этот универсал по соотношению цена/качество — одно из самых «вкусных» предложений в сегменте. Итак, с точки зрения мест водителя и пассажиров, это, в принципе, та же LADA Vesta. Только с «универсальным» грузовым отсеком и, соответственно, пятой дверью вместо багажника у одноименного седана.

Ну, и с 575 литрами полезного объема (до крыши) за спинками сидений против 480 литров у одноименного седана. «Завалив» спинки заднего дивана, в SW можно получить уже 825 литров грузового пространства. Но тут требуются некоторые оговорки, вызванные как раз наличием малыша, которого, как ни сажай машину, а перевозить в безопасности (читай, в детском кресле) — нужно. Подобные не очень очевидные на первый взгляд нюансы, связанные с перевозкой детей, просто необходимо иметь в виду еще на стадии выбора модели при покупке машины. И для начала имеет смысл принципиально разобраться с удобством доступа к детскому креслу в принципе.

Например, для взрослого, если задняя дверь транспортного средства не распахивается на большой угол, это не более чем мелкое неудобство. Но если вам приходится по несколько раз на дню усаживать в кресло, а затем извлекать из него своего «мелкого», ширина раскрытия задних пассажирских дверей быстро превратиться в очень важный параметр. Скажем больше: американский Страховой институт дорожной безопасности ( IIHS) проводит регулярные тесты разных моделей авто на предмет удобства установки детских кресел, пристегивания ребенка и прочих манипуляций, связанных с транспортировкой детей. И порой оказывается, что большие, дорогие и, казалось бы, по определению удобные авто проигрывают более компактным и бюджетным моделям.

В России подобного авторитетного тестирования, как мы понимаем, и в обозримом будущем не предвидится. Однако в случае с нашей «подопытной» LADA Vesta SW можно смело утверждать, что с удобством установки детских автокресел и возможностью «обслуживания» ребенка тут все хорошо. Пассажирские двери, как задние, так и передние, раскрываются на большущий угол, открывая легкий доступ в салон. В задних сиденьях Vesta SW предусмотрены скобы креплений стандарта ISOFIX для двух детских кресел. Оговоримся, что не стоит «обожествлять» это способ установки автокресел. Хотя бы потому, что ISOFIX изначально рассчитан на вес ребенка весом не более 18 кг. А иные способы фиксации автокресла обеспечивают не худшую защиту.

Главное — чтобы само изделие было из качественных материалов и имело продуманную конструкцию. В принципе, в Vesta SW сзади можно уместить три детских кресла — два на ISOFIX по краям и одно «под ремень» в середине между ними. На переднее пассажирское сиденье, кстати, тоже можно пристроить кресло для отпрыска. В том числе, и младенческое кресло-люльку. При этом очень важно не забыть деактивировать подушку безопасности переднего пассажира. Чтобы в случае ДТП она не долбанула по установленной «спиной вперед» детской люльке. Наличием этой возможности Vesta отличается от многих популярных одноклассников. Выключатель «подушки» у Vesta долго искать не придется. Он расположен там же, где и у многих моделей иных марок — на торце торпедо, где оно сходится с пластиком передней пассажирской двери. Так или иначе, но многодетные родители могут быть спокойны: троих отпрысков за раз Vesta SW перевезти вполне в состоянии. Или трех детей и одного взрослого (например, мамы) — на заднем диване между креслами с ISOFIX у дверей.

В начале статьи мы не зря упомянули перевозку в салоне авто каких-либо «громоздкостей» одновременно с детьми. Подобная необходимость может возникнуть не только при поездке всем семейством на дачу. Бывает, что шопинг выходного дня оканчивается покупкой чего-то длинного и объемного. Чтобы «утрамбовать» в машину предметы типа комплекта шкафа для самостоятельной домашней сборки или нового велосипеда, приходится в обязательном порядке «заваливать» хотя бы часть спинки заднего дивана. В LADA Vesta SW он складывается либо как ⅓, либо как ⅔. В обоих случаях ребенок, сидящий в автокресле (соответственно, либо справа, либо слева по ходу машины), ущемленным себя не почувствует. А когда в горизонтальное положение убирается ⅓ спинки, чадо может пользоваться еще и центральным подлокотником с подстаканниками, имеющимися в распоряжении задних пассажиров.

В заключение нельзя не остановиться на такой немаловажной для родителя-автолюбителя «мелочи», как возможность постоянно контролировать происходящее в «детской половине» машины. Постоянно оборачиваться назад по разным детским поводам в процессе руления, не вариант — так и в аварию недолго попасть. Поэтому для автомобиля, регулярно перевозящего детей, крайне актуально наличие информативного салонного зеркала заднего вида. В Vesta SW, например, через него отлично видно не только происходящее за задним бампером. С его помощью очень просто контролировать обстановку в автокреслах, установленных на задних пассажирских сиденьях.

дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы
20 ноября 2017
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