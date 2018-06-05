Сердцу не прикажешь, мозгу не докажешь: тест-драйв KIA Sportage GT Line

Никогда не понимал тех, кто выбрал KIA Sportage четвертого поколения. Экспрессивный и неоднозначный дизайн, высокая цена — самая привлекательная дизельная версия обойдется в 2 000 000 рублей — и сомнительный набор преимуществ, каждое из которых навеяно маркетингом. Не понимал ровно до тех пор, пока на нем не поездил.
Нынешняя генерация «вылупилась» в 2016 году, когда в нашей стране бушевало все, что еще могло бушевать. Цены выросли вдвое, но автомобиль не утратил своей популярности — на нем ездят россияне и россиянки в возрасте от 18 до 60 лет.
Чем же он манит покупателей? Особенно, если учесть, что главный дизайнер Петер Шрайер, изменивший Volkswagen с KIA, явно перестарался.
В погоне за «искусством удивлять», корейские художники под предводительством маститого немца, создали такой экстерьер, что волосы в ноздрях зашевелились. Смешав в одном стакане элементы Porsche и BMW, они не забыли фирменную «пасть тигра», и вуаля — новый KIA Sportage. Челюсть отвисла. С таким подходом в ортодоксальной России автомобиль был обречен. Ведь это вам не Европа с ее современными ценностями. Ан нет…
Визуальный катарсис несколько утихает в салоне: буйство красок и линий остается за дверью, а здесь царит аккуратный и чопорный, плоть от плоти европейский дизайн, азиатский окрас которому придает разве что яркая подсветка да аляповатая россыпь излишне крупных кнопок. Здравый подход, ведь владелец львиную долю времени проведет именно внутри! Кресла удобные, все органы управления — под рукой, арсенал опций по традиции широчайший. Корейцы вызубрили «до запятой» все потребности загадочной русской души.
Машина настолько органична внутри, что, садясь в кресло пилота, не испытываешь чувства растерянности. Фишка, на которой уже много лет выезжает Toyota. Все на месте, давно понятно и знакомо. Правда, в отличие от японцев, в Sportage не пахнет архаизмом — KIA не опаздывает в погоне за современными трендами. Перед поездкой нужно лишь легким движением руки настроить кресла и зеркала. По желанию — примастырить «яблочный огрызок» к мультимедийному комбайну. Заводи, да трогай в путь!
В нашем редакционном гараже побывала дорогая, дизельная модификация GT Line с полным приводом и всеми прелестями бытия, которая сегодня обойдется покупателю в 1 944 900 дешевеющих российских бумажек. Серьезный вызов! Чтобы соответствовать конкурентам, нужно обладать не только модными шильдиками, но и такими навыками, как тишина в салоне, мощный и экономичный двигатель. И, наконец-то, нормальной подвеской. Да-да, извечная корейская болезнь, расхлябанность и малая энергоемкость ходовой, всегда была той пропастью, отделявшей автомобили из Страны утренней свежести от желанной европейской аксиомы.
Новый «Спортэйдж» сделал шаг в правильном направлении: конечно, до жемчужин Volkswagen и прочих VAG еще предстоит долгий путь, но кроссовер на него уже встал. Валкость уже не так «режет глаз», как это было у предшественника, а дугу можно проходить на высокой скорости без оглядки на вестибулярный аппарат. Есть за что поругать на трассе, но в городской сутолоке и многочисленных московских кольцах автомобиль стоит даже похвалить за собранность и маневренность.
Определенно Sportage — горожанин. Насколько он хорош в каменных джунглях, где правят бал угол разворота и показатель разгона — 9,5 до «сотни», настолько же бесполезен на бездорожье. В глине и болоте он словно Анастасия Волочкова в камуфляже. Смотрится забавно. Воистину, его полный привод — удел заснеженных улиц и высоких бордюров. Впрочем, дачная грунтовка и тропка к речке ему покорятся. С одним «но»: берегите юбку!
Отдельных слов благодарности заслуживает и силовой агрегат: двухлитровый 185-сильный «дизелек» ведет себя тихо, он эластичен и экономичен. И что самое приятное — на «отлично» сопряжен с шестиступенчатым «автоматом». Рывок при переключении передач настолько аккуратен, что лишь подчеркивает разгон.
Тандем двигателя и коробки позволяет добиться потрясающих результатов расхода топлива: в городе дизельный Sportage не выбивается из отметки в восемь литров, а трассу проходит на пяти и вовсе! С нынешними ценами на топливо этот параметр начинает играть все более существенную роль. И весь этот расход — при комфортной скорости. Подкладывать коврик под педаль газа не нужно — машину умеет ехать быстро, но без драматичного пожирания солярки.
Кроссовер Sportage четвертого поколения оставил далеко за кормой своего предшественника. Даже на балансирующем по лезвию экономической бритвы российском рынке удалось реализовать в минувшем году 24 611 машин! Год нынешний показывает рост +47%: только в марте было продано семь с половиной тысяч «Спортов», а в мае этот «паркетник» стал и вовсе самым популярным представителем бренда в мире! В России его опережает только Rio. Чудеса? Нет, реальность.
Говорят, что выбираем мы глазами. Мол, внешность, одежка — это ключевой аргумент для всего населения России. KIA Sportage доказал обратное: имидж (читай — экстерьер) — ничто. Опции, эргономика, комфорт — всё! Вот он, тренд новой, переродившейся в кризис отечественной иномарки для масс-маркета.