Сердцу не прикажешь, мозгу не докажешь: тест-драйв KIA Sportage GT Line

Нынешняя генерация «вылупилась» в 2016 году, когда в нашей стране бушевало все, что еще могло бушевать. Цены выросли вдвое, но автомобиль не утратил своей популярности — на нем ездят россияне и россиянки в возрасте от 18 до 60 лет.

Чем же он манит покупателей? Особенно, если учесть, что главный дизайнер Петер Шрайер, изменивший Volkswagen с KIA, явно перестарался.

В погоне за «искусством удивлять», корейские художники под предводительством маститого немца, создали такой экстерьер, что волосы в ноздрях зашевелились. Смешав в одном стакане элементы Porsche и BMW, они не забыли фирменную «пасть тигра», и вуаля — новый KIA Sportage. Челюсть отвисла. С таким подходом в ортодоксальной России автомобиль был обречен. Ведь это вам не Европа с ее современными ценностями. Ан нет…