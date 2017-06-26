Honda VFR 1200 DA Crosstourer: жизнь на «автомате»

Фото: Алексей Гусев
На рынке вседорожных мотоциклов уже много лет эталоном считается знаменитый «гусь» — BMW серии GS. Однако на пятки баварцам постоянно наступает техника из Страны восходящего солнца: одна только Africa Twin чего стоит. Но то — модели совсем уж «злые» в плане профпригодности к суровому бездорожью, а ведь многим хочется универсальности, все-таки городскую езду еще никто не отменял.
Алексей Гусев

И вот тут на помощь приходят так называемые кроссоверы мотоциклетного мира — мотоциклы, способные прекрасно себя чувствовать как на ровном асфальте, так и на загородной грунтовке (официально такой класс называется «эндуро»). Именно в нем и прописалась модель VFR от Honda. А чтобы пилоту этого «байка» было еще комфортнее, мотоцикл опционально оснастили автоматической роботизированной коробкой передач о шести ступенях с двойным сцеплением.

Даже внешне Honda напоминает своего немецкого сородича «гуся» — у аппарата похожий «клюв» спереди, очень высокий клиренс, прямая посадка и высокий руль. Тестовый байк окрашен в ярко-красный цвет, что вкупе с матово-черными и серыми деталями придает ему особую выразительность. Спицевые диски с покрышками довольно высокого профиля не боятся сложностей, однако дорожная резина явно намекает на то, что соваться на серьезное бездорожье все-таки не стоит. К тому же, вес этого тяжелого мотоцикла таков, что если он зароется в грязевой колее, то придется топать в своих мотоботах если и не за трактором, то за квадроциклом уж точно.

У столь высокого мотоцикла есть свои нюансы: я при своих 182 см не полностью мог поставить подошвы ног на землю. Впрочем, отчасти такая проблема наверняка решается установкой более низкого седла. Зато прямая посадка позволяет перемещаться на довольно большие расстояния, ведь Honda VFR создан в первую очередь для приключений, а до этих самых приключений еще нужно добраться.

В плане электроники и современных электронных систем безопасности у Honda все в порядке: 4-цилиндровый V-образный двигатель объемом 1237 см3 выдает весьма солидные 129 лошадиных сил при крутящем моменте в 126 Нм, при этом мотор очень эластичен. При плавном ускорении во время выхода из поворота роботизированный «автомат» подтыкает сразу 5-ю передачу и мотор спокойно вытягивает аппарат. Если необходимо более стремительное ускорение, то достаточно лишь чуть сильнее выкрутить рукоятку газа — коробка тут же перескочит на пару-тройку передач вниз, и VFR буквально «полетит», норовя оторвать переднее колесо от дорожного покрытия.

Вот оно — преимущество настоящего «преселекта». При желании передачи можно переключать и вручную небольшим рычажком на правом пульте. Хотя, честно говоря, я по привычке первое время постоянно искал левой рукой сцепление, а ногой — рычаг КП. Впрочем, такая коробка — это опция, любители старой доброй «механики» могут даже чуть-чуть сэкономить.

Кстати, у 4-цилиндрового мотора практически полностью отсутствуют вибрации, что, согласитесь, только добавляет комфорта. Несмотря на то, что этот мотоцикл достаточно высок, он очень плавно и умело входит в повороты, не норовя «завалиться» и абсолютно не пугая пилота. Тормозные механизмы Nisin осаживают байк весьма эффективно.

Кроме того, на этом очень добротном и весьма ладно скроенном аппарае с большим запасом мощности и потенциала установлена система контроля тяги, которая позволяет выбрать один из трех уровней управления крутящим моментом двигателя. Ну а про комбинированную антиблокировочную систему и «противобуксовку» даже и упоминать не стоит — тут они по умолчанию. Комфорта во время поездок на дальняк добавляют регулируемое по высоте ветровое стекло и выведенная наружу 12-вольтовая розетка для зарядки мобильного телефона или навигатора.

Мотоциклы Honda всегда славились своим доброжелательным отношением к пилоту. Именно поэтому байки этой марки нередко выбирают начинающие мотоциклисты. И наш тестовый герой, несмотря на высокий рост и мощный двигатель, очень прост в управлении, удобен для перемещений в городе и затяжных вояжей по трассе. Причем для «дальнобойщиков» предусмотрены крепления для боковых и заднего кофров. А что касается рыночного позиционирования, то Honda VFR 1200 DA стоит дешевле BMW, но дороже, скажем, Suzuki DL.

автопутешествие, автотуризм, байки, мототехника
26 июня 2017
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