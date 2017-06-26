Honda VFR 1200 DA Crosstourer: жизнь на «автомате»

И вот тут на помощь приходят так называемые кроссоверы мотоциклетного мира — мотоциклы, способные прекрасно себя чувствовать как на ровном асфальте, так и на загородной грунтовке (официально такой класс называется «эндуро»). Именно в нем и прописалась модель VFR от Honda. А чтобы пилоту этого «байка» было еще комфортнее, мотоцикл опционально оснастили автоматической роботизированной коробкой передач о шести ступенях с двойным сцеплением.

Даже внешне Honda напоминает своего немецкого сородича «гуся» — у аппарата похожий «клюв» спереди, очень высокий клиренс, прямая посадка и высокий руль. Тестовый байк окрашен в ярко-красный цвет, что вкупе с матово-черными и серыми деталями придает ему особую выразительность. Спицевые диски с покрышками довольно высокого профиля не боятся сложностей, однако дорожная резина явно намекает на то, что соваться на серьезное бездорожье все-таки не стоит. К тому же, вес этого тяжелого мотоцикла таков, что если он зароется в грязевой колее, то придется топать в своих мотоботах если и не за трактором, то за квадроциклом уж точно.