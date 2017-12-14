Чем опасны новые дорожные знаки для водителя

permdaily.ru
Большинство новых указателей, которые с недавнего времени введены в обращение на дорогах страны, при ближайшем рассмотрении оказались многократными повторами уже существующих и, скорее всего, будут больше путать водителя, нежели помогать ему
Максим Строкер

Для тех, кто еще не знает об очередном дорожном нормотворечестве, скажем, что на днях Росстандарт ввел в действие более 70 штук новых знаков. Символично, что из них порядка 30 посвящены разным аспектам парковки, а еще около 30 — всевозможным вариантам указаний для движения по полосам и направлениям. Несмотря на то, что практически все «знаковые» новинки, по большому счету, лишь дублируют и «разжевывают» действие и ранее применявшихся дорожных знаков, нам потребовалось несколько дней на их осмысление.

Причем большую часть времени мы убили на попытки дать ответ на единственный вопрос: «зачем было городить этот огород»? Ведь если разобраться, по-настоящему полезными можно назвать не более пяти нововведений. Среди них, например, «стрелочка», разрешающая поворачивать на перекрестке направо даже при красном сигнале светофора — если при этом не мешаешь пешеходам. Или предупреждающий знак, что впереди узкое место, где может проехать машина лишь с определенной шириной кузова.

К оправданным «новеллам» в системе дорожных знаков можно отнести также табличку, которая указывает период действия знака в зависимости от времени года или погодных условий. Это — давно пора. В той же Европе подобные «напоминалки» действуют уже несколько десятилетий, а до наших дорожных деятелей «доперло» только сейчас.А к прочим свеженьким дорожным знакам — сплошные вопросы! Например, теперь в стандарте будет аж два вида знаков, означающих одно и то же — «Платная парковка».

Остался и старый знак (буква «Р» с тремя маленькими кружочками, в которых вписаны цифры 10–15–20), и появился новый — вместо «Р» на нем красуется стилизованное изображение символа российской валюты. Также будет два разных знака, обозначающих «Стоянку под углом к проезжей части». На одном машинки нарисованы в проекции «сверху», а на другом «сбоку». Дублирующие «жестянки» теперь также и у «парковки с частичным заездом на тротуар», у «парковки с полным заездом на тротуар» и «парковки перпендикулярно тротуару».

Порадовал знак диагонального пешеходного перехода на перекрестке — фигурка человека с отходящими от нее стрелочками. Если заранее не узнать, что он подразумевает, можно подумать, что знак требует разорвать на части первого встречного прохожего. Или предупреждает об опасности встретить самовзрывающегося пешехода. Умиляют также появившиеся вариации знаков разрешения или запрета парковки, которые действуют не там, где установлены, а «за углом» или «на перпендикулярной улице».

А как вам знак «Парковка во дворе за углом»? Может для кого то и полезно, но зачем мне, к примеру, знать, что на перпендикулярной улице парковка запрещена вовсе? Тогда уж давайте идти до логического конца и вводить знаки типа «платная стоянка в соседнем районе» или «парковка запрещена через два квартала». А почему нет-то? На самом деле это просто не требуется: когда доеду до места, тогда и увижу соответствующие запреты-ограничения. Заметим, кстати, что новые знаки вводятся на фоне компании по уменьшению дорожных указателей.

Это что, органические части глобального плана по запутыванию водителя? Чтобы затем штрафовать за невольные нарушения? Отдельно «порадовали» новейшие знаки движения по полосам. Их будут вешать, видимо, на перекрестках. Увидев перед собой один из подобных «стрелочных букетов» — когда из одной стрелочки вырастает сразу четыре, причем каждая по-своему изогнута и «смотрит» в свою сторону света, лучше постараться немедленно «развидеть» это. И смотреть куда едешь непосредственно, без таких аварийноопасных подсказочек. Машина точно целее будет.

А еще свежий «стандарт Росстандарта» вводит новый знак «Глухие пешеходы» — белый круг с тремя черными кружками внутри него. Очень нужное нововведение, не поспоришь! Однако расставлять такие предупреждения нужно не только в местах, где могут появляться люди с нарушениями слуха, а через каждые 50 метров на всех улицах всех населенных пунктов страны. В особенности в больших городах. Просто потому, что у нас большинство совершенно здоровых «пешиков» по мере приближения к проезжей части не только резко глохнут, но и слепнут, не обращая внимание на происходящее на дороге. Многие из них, для верности видимо, еще и напяливают на голову капюшоны, втыкают в уши наушники от плеера или смартфона, и не глядя по сторонам бросаются наперерез едущим машинам. О повсеместном наличии таких вот «кеглей»-самоубийц нелишне будет напоминать всем, кто сидит за рулем — хотя бы и с помощью знака «глухие пешеходы»…

парковка, штрафы, ПДД, платная парковка
14 декабря 2017
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