Чем опасны новые дорожные знаки для водителя

Для тех, кто еще не знает об очередном дорожном нормотворечестве, скажем, что на днях Росстандарт ввел в действие более 70 штук новых знаков. Символично, что из них порядка 30 посвящены разным аспектам парковки, а еще около 30 — всевозможным вариантам указаний для движения по полосам и направлениям. Несмотря на то, что практически все «знаковые» новинки, по большому счету, лишь дублируют и «разжевывают» действие и ранее применявшихся дорожных знаков, нам потребовалось несколько дней на их осмысление.

Причем большую часть времени мы убили на попытки дать ответ на единственный вопрос: «зачем было городить этот огород»? Ведь если разобраться, по-настоящему полезными можно назвать не более пяти нововведений. Среди них, например, «стрелочка», разрешающая поворачивать на перекрестке направо даже при красном сигнале светофора — если при этом не мешаешь пешеходам. Или предупреждающий знак, что впереди узкое место, где может проехать машина лишь с определенной шириной кузова.

К оправданным «новеллам» в системе дорожных знаков можно отнести также табличку, которая указывает период действия знака в зависимости от времени года или погодных условий. Это — давно пора. В той же Европе подобные «напоминалки» действуют уже несколько десятилетий, а до наших дорожных деятелей «доперло» только сейчас.А к прочим свеженьким дорожным знакам — сплошные вопросы! Например, теперь в стандарте будет аж два вида знаков, означающих одно и то же — «Платная парковка».